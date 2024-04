Cô giáo mầm non nói lý do ngồi lên người, nhét thức ăn vào miệng bé trai

Chiều 24/4, UBND phường Linh Đông vừa có báo cáo về sự việc bạo hành trẻ tại lớp mẫu giáo Tí Bo (địa chỉ 149 đường Linh Đông, phường Linh Đông).

Theo đó, vào tối qua (23/4), UBND phường Linh Đông nhận được phản ánh của người dân về 2 video ghi hình trẻ em bị bạo hành tại lớp mẫu giáo Tí Bo.

Sáng nay, UBND phường đã làm việc với bà L.T.B.N., là chủ lớp mẫu giáo này. Trong buổi làm việc, UBND phường xác định bà N. là người bạo hành trẻ, vào trưa ngày 11/4.

Theo trình bày của người này, trẻ bị bạo hành là bé N.T.C. (sinh năm 2019) và bé T.M.H. (sinh năm 2018). Vì bé C. không chịu ăn, khóc, bịt miệng nên bà N. ngồi đè lên người ép cháu ăn quýt làm bé hoảng sợ, khóc nhiều. Còn bé H. nghịch làm hư đồ chơi, nên bà N. dùng viên gạch nhựa màu đỏ (là đồ chơi trong lớp) đánh vào đầu, dùng tay tát vào mặt bé khiến bé hoảng sợ, khóc nhiều.

Sau khi sự việc xảy ra, bà N. đã gặp gỡ và mong muốn bồi thường cho trẻ và gia đình, nhưng chưa được đồng thuận. Sau đó, sự việc được phát tán lên mạng xã hội. Làm việc với cơ quan chức năng, bà N. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. UBND phường chỉ đạo công an phường tiếp tục xác minh thông tin, tham mưu xử lý theo quy định đối với việc làm của bà N.

Theo đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Thủ Đức, UBND phường Linh Đông đã đình chỉ hoạt động của lớp mẫu giáo Tí Bo từ ngày 25/4.

Song song đó, UBND phường yêu cầu bà N. đảm bảo đầy đủ chế độ cho giáo viên, nhân viên và trách nhiệm dân sự đối với các phụ huynh, trẻ đang học tại đây. Đại diện UBND phường đã trao đổi với phụ huynh 22 bé học tại nhóm trẻ này, hướng dẫn họ tạm thời gửi trẻ tại các cơ sở lân cận khác.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 24/4, Sở GD&ĐT TPHCM gửi văn bản đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT TP.Thủ Đức khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Báo cáo kết quả giải quyết sự việc tại lớp Mẫu giáo Tí Bo đến Sở trước ngày 25/4/2024.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở GD&ĐT về công tác quản lý và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.

Phối hợp với địa phương kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các nhóm lớp độc lập. Kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo và kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị sai phạm.

Tổ chức rút kinh nghiệm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo của cán bộ quản lý, chủ nhóm lớp, giáo viên và nhân viên cấp học mầm non.

Các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ; Thực hiện đúng tiến độ khung thời gian năm học 2023-2024.