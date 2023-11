Cô giáo 9X và hành trình 10 năm chiến đấu với bệnh tật, gieo mầm tri thức cho đời

Cô giáo 9X Hoàng Thị Lan hàng ngày vẫn vui tươi dạy trẻ múa hát, nhưng ít ai biết rằng, bản thân cô đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu hơn 10 năm qua. Bằng nghị lực phi thường và niềm tin yêu vào cuộc sống, cô giáo Lan đã nỗ lực vượt lên số phận như đóa hoa mặt trời luôn hướng về ánh sáng tương lai.

Khi giấc mơ bục giảng trở thành động lực sống

Cô Hoàng Thị Lan (SN 1990) đang vừa dạy múa hát vừa cẩn thận uốn nắn từng động tác cho các em nhỏ 5 tuổi trong lớp học. “Dạy các bé vui lắm nhưng cũng mệt, phải chăm lo từng tí như con cháu trong nhà. Phải thực sự tâm huyết mới theo được nghề này. Nhưng bản thân em cũng lấy đó làm động lực vì nhờ các cháu mà em thấy vui hơn, yêu đời hơn.”, cô Lan cười tươi chia sẻ với chúng tôi.

Cô Lan sinh ra trong gia đình thuần nông ở xóm 9 xã Nghi Hưng (Nghi Lộc, Nghệ An), cuộc sống vốn khó khăn. Từ nhỏ, cô đã nuôi mơ ước trở thành cô giáo mầm non. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm mầm non, cô Lan xin về công tác tại trường mầm non xã Nghi Hưng. Sau 1 năm đứng lớp, cô Lan xin vừa đi dạy vừa đi học thêm để củng cố kiến thức chuyên môn cho công tác giảng dạy của mình.

Tháng 7/2012, trong một lần đi học, Lan bỗng dưng cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi ngất xỉu lúc nào không hay. Tình trạng này tiếp diễn nhiều ngày sau đó khiến gia đình lo lắng vội đưa Lan đến viện thăm khám.

“Đợt đó em ốm sốt liên miên, người gầy xanh. Gia đình đưa em xuống bệnh viện huyện khám thì bác sĩ bảo thiếu máu trầm trọng chưa rõ nguyên nhân. Rồi gia đình tiếp tục đưa em lên bệnh viện tỉnh và ra Hà Nội thăm khám. Lúc này mới nhận ra mình đang mang bệnh trong người”, cô Lan nhớ lại.

Sau mấy ngày tạm lấy lại tinh thần, được các bác sĩ tư vấn, cô Lan và gia đình ở lại viện điều trị, truyền hóa chất. “Lúc đó bác sĩ báo chữa trị bệnh này rất mạo hiểm vì truyền hóa chất vào người để tiêu diệt tế bào ung thư. Kinh phí rất lớn mà nhà em thì gia cảnh khó khăn. Bố bảo quyết tâm chữa trị đến cùng nên về vay mượn mọi người để ra đóng viện phí cho em điều trị”, Lan nói như muốn khóc.

Qua 4 đợt điều trị hóa chất, ngoài bệnh ung thư máu cô Lan còn mang thêm nhiều bệnh khác do phản ứng phụ của thuốc như đau xương, mắt mờ, chóng mặt, bệnh gan thận. Không những thế, từ một cô gái hiền lành da trắng, tóc đen nay cô bị rụng hết tóc khiến bản thân tự ti, mặc cảm. Đã có lúc bản thân Lan muốn buông xuôi, phó mặc cho số phận của mình.

Nhưng đến một ngày, Lan chợt nhận ra thế giới ngoài kia còn vô vàn điều thú vị mà mình chưa khám phá hết. . Để rồi, niềm khát khao được sống và cống hiến cho đời đã thôi thúc cô bước ra khỏi những tháng ngày thu mình trong căn phòng hẹp. Lan bắt đầu tìm kiếm niềm vui, động lực để đối diện và chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Hướng về phía mặt trời

Sau những năm tháng nỗ lực, sức khỏe Lan dần hồi phục, tóc mọc dài ra cũng là lúc cô bắt đầu xin quay lại trường để tiếp tục công việc. Thời gian này, cô Lan vừa dạy vừa phải ra viện khám và điều trị bệnh theo định kỳ. Thời gian đầu sức khỏe yếu, Lan khá căng thẳng. Nhưng chính lời động viên của gia đình, đồng nghiệp và cả ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên của các em nhỏ đã giúp Lan quên đi mệt mỏi và cố gắng để tiếp tục công việc.

Nhờ niềm vui từ công việc, khát vọng sống và tình yêu thương trẻ nhỏ, Lan dần mạnh mẽ, bản lĩnh và nghị lực hơn trước. Không chỉ năng nổ dạy học, Lan còn tham gia nhiều lớp học để nâng cao trình độ chuyên môn. Mỗi lúc ngành có hội thi giáo viên giỏi các cấp, cô Lan đều tham dự.

Sự nỗ lực và cố gắng của cô giáo trẻ ấy kết thành “quả ngọt”. Nhiều năm liên tiếp, cô Lan đã đạt được thành tích đáng nể ở cấp huyện, cấp tỉnh và Bộ. Với những sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục , cô giáo trẻ vinh dự là 1 trong 2 cá nhân của tỉnh Nghệ An được Bộ GD&ĐT tôn vinh nhà giáo tiêu biểu vào năm 2017. Năm 2021 , cô giáo Lan vinh dự là 1 trong 19 gương mặt tiêu biểu đại diện cho gần 50 nghìn cán bộ, nhà giáo toàn tỉnh Nghệ An nhận giải thưởng Quỹ phát triển tài năng giáo dục Nghệ An.

Hiện nay, dù căn bệnh vẫn thường trực trong người nhưng Lan vẫn yêu đời và nhiệt huyết với công việc. Không chỉ là giáo viên dạy giỏi, tận tụy với nghề, Lan còn năng nổ trong các công tác đoàn và phong trào ở địa phương. Lan còn dạy năng khiếu miễn phí cho các trẻ nhỏ, biên đạo các tác phẩm giúp mọi người.

“Giờ ngày đi dạy, chiều tối em thường đi tập múa hát cho các cháu rồi biên đạo múa, tác phẩm cho một số người nhờ. Tối đến lại ngồi vào máy tính soạn bài đến nửa đêm, rạng sáng. Nhiều lúc em quên đi mình đang mang bệnh trong mình mà cứ miệt mài, mải mê với công việc dạy và múa hát. Nhưng điều đó cũng là động lực giúp em quên đi bệnh tật, mệt mỏi”, cô Lan tâm sự.

Dù nỗi đau bệnh tật luôn thường trực, nhưng cô giáo Lan luôn lạc quan như cánh hoa mặt trời luôn hướng về ánh sáng tương lai. “Còn sống ngày nào em còn cùng mọi người cống hiến”, cô giáo trẻ cười chia sẻ.

