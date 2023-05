Có gì đặc biệt ở ngôi trường đại học đầu tiên của New Zealand

Được thành lập vào năm 1869, ĐH Otago là trường đại học đầu tiên và lâu đời nhất ở New Zealand, đồng thời là biểu tượng giáo dục của đất nước này. Với lịch sử trăm năm, Otago đã xây dựng tầm ảnh hưởng sâu sắc và uy tín không thể phủ nhận không chỉ ở New Zealand mà còn trên toàn cầu.

Chất lượng giáo dục

Thuộc top 1% các đại học tốt nhất thế giới theo QS World University Ranking, ĐH Otago được coi là một trong những trường đại học có chất lượng hàng đầu tại New Zealand. Trường có đội ngũ giảng viên chất lượng, trong đó có nhiều người là những chuyên gia đầu ngành ở New Zealand và trên thế giới. Năm 2021, ĐH Otago đã giành được 4 trong tổng số 9 Giải thưởng Tối cao của Thủ tướng Chính phủ về Giảng dạy Xuất sắc (Prime Minister’s Supreme Award for Teaching Excellence), và đây là năm thứ 7 giảng viên Otago giành các giải thưởng này trong tổng số 11 năm lịch sử của giải thưởng.

Môi trường học tập và nghiên cứu sôi động

Chất lượng giảng dạy và nghiên cứu là điểm sáng hàng đầu của ĐH Otago. Trường là “bản doanh” của nhiều trung tâm nghiên cứu xuất sắc và trường cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất để sinh viên tham gia vào các dự án nghiên cứu. Đội ngũ giảng viên tận tâm và có kinh nghiệm của trường thiết lập môi trường học tập giúp sinh viên tự do khám phá, thách thức và phát triển khả năng nghiên cứu của bản thân. Phương pháp giảng dạy sáng tạo và theo hướng khai phóng, khuyến khích tư duy phản biện từ mỗi cá nhân, đồng thời thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm và trao đổi ý tưởng giữa các sinh viên. Chương trình học tập đa dạng và mang tính thực tiễn, đảm bảo rằng sinh viên nhận được kiến thức và kỹ năng thiết thực để thành công trong sự nghiệp và đóng góp tích cực cho xã hội. 95% sinh viên Otago có việc làm hoặc theo học các bậc học cao hơn sau khi tốt nghiệp.

Anh Vũ Văn Trung, đã tốt nghiệp chương trình Tiến sĩ ngành Kinh tế học ở ĐH Otago, hiện là giảng viên đại học ở Anh, chia sẻ: “Môi trường năng động cởi mở và thân thiện tại ĐH Otago cũng giúp phát triển chuyên môn của mình rất nhiều. Hàng tuần đều có các giảng viên, nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới được mời đến khoa thuyết trình nghiên cứu. Nhờ đó, mình có cơ hội gặp gỡ, trao đổi đổi trực tiếp với các giáo sư nổi tiếng thế giới về phương pháp nghiên cứu mới.”

Môi trường sống và văn hóa đa dạng

ĐH Otago nằm ở thành phố Dunedin, một thành phố đa văn hóa được mệnh danh là “thủ phủ giáo dục” của New Zealand. Thành phố Dunedin tuy nhỏ nhưng sôi động, nơi sinh viên có thể tận hưởng môi trường học tập an toàn và thân thiện. Ngoài phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, Dunedin còn có nhiều hoạt động văn hóa, âm nhạc và thể thao, đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí và tham gia xã hội của sinh viên. ĐH Otago còn có một cộng đồng sinh viên đa dạng đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau trên thế giới, tạo điều kiện cho sự giao lưu và học tập trên một nền tảng đa văn hóa. Trường còn có hơn 160 câu lạc bộ, đáp ứng được nhu cầu tham gia hoạt động ngoại khóa đa dạng của sinh viên.

Những học bổng “khủng” dành cho du học sinh

Ngoài thế mạnh về chất lượng đào tạo, ĐH Otago cũng tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế tiếp cận với môi trường giáo dục thuộc top đầu thế giới khi nâng cấp số lượng và giá trị học bổng qua từng năm. Mới đây, ĐH Otago đã khởi động chương trình học bổng Học bổng Hiệu Trưởng dành cho sinh viên quốc tế (Vice-Chancellor International Scholarships) với số lượng không giới hạn và giá trị lên tới 150 triệu đồng cho các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ ứng dụng (Master’s by Coursework) và các chương trình sau đại học theo hình thức tín chỉ (Postgraduate Diploma).

Không dừng lại ở đó, ĐH Otago cũng cấp nhiều học bổng đa bậc học khác từ Cử nhân đến Thạc sĩ và Tiến sĩ cho sinh viên quốc tế. Đơn cử, các học sinh quốc tế hoàn thành lớp 12 - 13 tại các trường trung học New Zealand hoặc hoàn thành các khoá học dự bị đại học tại ĐH Otago hoặc các ĐH khác ở New Zealand có thể ứng tuyển vào học bổng Đầu vào dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc (University of Otago Academic Excellence Entrance Scholarship) có trị giá 30,000 NZD (hơn 440 triệu đồng).

Ở bậc Thạc sĩ, chương trình University of Otago International Master's Research Scholarship dành cho sinh viên quốc tế theo học các chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu với mức học bổng lên đến NZ$ 27,800 trong một năm (ước tính khoảng 408 triệu đồng). Cụ thể, học bổng này hỗ trợ sinh hoạt phí NZ$ 17,172 trong một năm và một phần học phí (dao động từ 20-25% học phí tùy theo ngành học). Và ở bậc Tiến sĩ, sinh viên có thể ứng tuyển chương trình học bổng University of Otago Doctoral Scholarships trị giá khoảng 1.8 tỷ đồng trong ba năm, trong đó học bổng hỗ trợ 100% học phí và sinh hoạt phí hàng năm là NZ$ 30,696.

Xem chi tiết về các chương trình học bổng trên tại:https://bit.ly/Otago-Scholarships2023