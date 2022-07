Cô gái ở Đà Nẵng gù lưng vì ngực to gấp 5-6 lần người bình thường

TPO - Cô gái trẻ 22 tuổi (Đà Nẵng) bị biến dạng cột sống gây thoát vị đĩa đệm, lõm hai lồng ngực, mất tự tin chỉ vì sở hữu… bộ ngực quá khủng, gấp 5-6 lần người bình thường.

Ngày 13/7, PGS. TS Nguyễn Hồng Hà, Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mĩ, bệnh viện Việt Đức cho biết vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân trẻ có bộ ngực khủng, không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn gây gù lưng, đau vai gáy vì quá nặng.

N.T.A (22 tuổi, Đà Nẵng) có gương mặt xinh đẹp, thông minh, vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, trong suốt thời gian học trung học và đại học, cô gái trẻ luôn mặc cảm, tự ti vì vòng một quá khổ của bản thân.

Sau khi dậy thì, T.A đã thấy ngực của mình phát triển nhanh hơn các bạn cùng lớp, đến năm lớp 10 nó đã to và dài gấp 5, 6 lần các bạn đồng trang lứa. Ngoài chuyện mất thẩm mĩ thì bộ ngực quá khổ này còn làm cho T.A rất khó khăn trong sinh hoạt, đi đứng luôn phải khom lưng cho đỡ lộ.

Những lúc ngồi học bài T.A. thường phải kê ngực lên bàn học cho đỡ nặng. Dần dần dấu hiệu gù lưng cùng các cơn đau vai gáy càng trở nên rõ ràng hơn. Vừa tốt nghiệp đại học loại giỏi, ra trường T.A. đã tìm được một công việc tốt nhưng trước khi đi làm, T.A đã quyết định tìm lại sự tự tin của mình, thu nhỏ bộ ngực khủng.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà cho hay nữ bệnh nhân mắc chứng phì đại tuyến vú kèm theo sa trễ ở mức độ trầm trọng. Do tuyến vú quá to nên cột sống đã bắt đầu biến dạng gây thoát vị đệm. Tuyến vú to quá còn đè nặng lên lồng ngực gây khuyết lõm cả hai lồng ngực ảnh hưởng tới chức năng hô hấp. Người bệnh rất cần một phẫu thuật thu nhỏ ngực để không chỉ cải thiện thẩm mĩ mà cả chức năng sống.

Với trường hợp này, các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mĩ đã cải tiến kĩ thuật thu nhỏ ngực phì đại mức độ 3 trở lên chỉ với 1 đường rạch tròn thẩm mĩ quanh quầng vú. Các tổ chức tuyến thừa và khâu lại chỉ với một đường sẹo vòng quanh phức hợp quầng núm vú mới, cho kết quả thẩm mĩ hơn so với các đường sẹo ngang dọc của các phương pháp phẫu thuật cũ.

PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà cảnh báo, tuyến vú quá to không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mĩ, khó khăn trong sinh hoạt mà có thể ảnh hưởng đến chức năng, gù vẹo cột sống, thoát vị đĩa đệm, biến dạng lồng ngực … Các bệnh nhân phì đại lớn hơn mức trung bình 300-350 gam có thể cần phẫu thuật để giảm thiểu các biến chứng trên.

Tuy nhiên, phương pháp phẫu thuật, cách thiết kế vạt, các đường rạch da và đường sẹo cuối cùng trên người bệnh nhân cần được cá biệt hóa cho từng chủng tộc khác nhau.