Cô gái kết hôn rồi lại ly hôn với chính mình, hé lộ lý do gây bất ngờ

HHTO - Cô gái này đã quyết định kết hôn với chính mình, nhưng rồi đi đến lựa chọn "ly hôn" sau 3 tháng.

Cụ thể, thông tin về một cô gái kết hôn và ly hôn với chính mình chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi đã thu hút lượng tương tác khủng trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng tỏ ra dở khóc dở cười, thậm chí nghi ngờ độ xác thực của thông tin này. Song, đây là tin tức hoàn toàn có thật về một cô gái tên Cris Galêra tại Brazil.

Thông tin về cô gái kết hôn rồi ly hôn với chính mình gây sốt mạng xã hội.

Cris Galêra (33 tuổi) đã gây xôn xao vào tháng 9 khi thông báo sẽ kết hôn với chính mình. Lễ cưới được tổ chức long trọng trước một nhà thờ ở São Paulo, Brazil. Tại đó, Cris diện váy cưới trắng, cầm hoa, chụp ảnh hạnh phúc trong khi người đi đường ngơ ngác vì không thấy nửa kia của cô gái ở đâu. Hình ảnh đám cưới "đơn phương" của cô nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành đề tài bàn tán một thời gian dài.

Cris Galêra tự kết hôn với chính mình để truyền cảm hứng việc yêu thương bản thân.

Tuy nhiên chỉ gần 3 tháng sau lễ cưới gây xôn xao với chính bản thân, Cris Galêra lại tiếp tục gây bất ngờ khi tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân này. Lý do được cô đưa ra chỉ đơn giản là đã tìm thấy một người đặc biệt hơn dành cho mình. Chia sẻ với truyền thông Brazil, Cris cho biết: "Tôi hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian đó. Tôi bắt đầu tin vào tình yêu khi gặp người đặc biệt hơn chính mình. Tôi rất hào hứng khi được độc thân trở lại. Kết hôn với chính mình là trải nghiệm tuyệt vời, buộc bạn phải yêu thương bản thân. Nhưng tôi là Bọ Cạp, tôi luôn làm mọi thứ hết mình", cô nói.

Cris Galêra chọn ly hôn chính mình sau 3 tháng.

Trước khi bước vào cuộc hôn nhân đặc biệt này, Cris từng trải qua nhiều mối tình thất bại, thừa nhận rất sợ cô đơn. Chính những tổn thương ấy đã thôi thúc cô thực hiện lễ cưới đơn phương như cách khẳng định giá trị bản thân. Với hơn 191.000 người theo dõi trên Instagram, nữ người mẫu kiêm doanh nhân hy vọng hành động của mình sẽ truyền cảm hứng cho phụ nữ khác, giúp họ yêu thương chính mình hơn.