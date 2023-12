Có 66 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC tại một phường ở Hà Nội

TPO - Nhằm huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân tham gia PCCC, phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) đã thành lập và xây dựng 66 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC; khu tập thể, chung cư an toàn PCCC và lắp đặt 77 điểm chữa cháy công cộng…

Là phường trung tâm của quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số 3 vạn người với 23 tổ dân phố, 5 khu đô thị; 16 tuyến đường phố chính; 53 nhà chung cư, nhà tập thể; 2 công viên lớn; 3 đình, chùa; chợ 337 và chợ xe máy; 17 trường học; có nhiều cơ quan đơn vị, trung tâm thương mại, 520 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, 279 nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ...

Năm 2023, UBND phường đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy tổ chức 32 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho 23/23 tổ dân phố, 100% các nhà ở sản xuất kinh doanh, nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, tổ liên gia; Diễn tập điểm PCCC cấp Quận, Phường tại tổ 1, 5, 8 và chợ xe máy; In và phát 8.000 tờ rơi về kỹ năng đảm bảo an ninh trật tự, PCCC cho các tổ chức, hộ gia đình, nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, có 23 đội dân phòng, 10 tổ bảo vệ dân phố, 66 tổ liên gia, Đội PCCC cơ sở các cơ quan, tổ chức, các nhà chung cư, trường học, các chợ và cảnh sát khu vực đã được tập huấn về các kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, trực tiếp tham gia PCCC&CNCH ngay tại cơ sở.

Thực hiện kế hoạch về việc tổng kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ, nhà cho thuê để ở, UBND phường Dịch Vọng đã hoàn thành việc kiểm tra đối với 279/279 nhà trọ và nhà ở kết hợp thuê trọ; 520/520 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; 53 nhà chung cư, tập thể... tăng cường hướng dẫn các cơ sở khắc phục các vi phạm về PCCC, hậu kiểm sau kiểm tra.

Đến nay, phường Dịch Vọng thành lập và xây dựng 66 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy”, mô hình “Khu tập thể, chung cư an toàn phòng cháy và chữa cháy”, lắp đặt 77 “ Điểm chữa cháy công cộng” cho các ngõ ngách nhỏ và các đường phố trục chính, nhằm huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân tham gia PCCC.

Cùng với đó là vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua sắm lắp đặt 3.799 trang thiết bị PCCC gồm: 45 bình bột chữa cháy loại 35kg; 2662 bình bột chữa cháy loại 4kg; 371 bình khí CO2 chữa cháy loại 3kg; 214 chiếc mặt nạ phòng khói; 86 bộ dụng cụ cứu nạn (xà beng, búa tạ, kìm cộng lực); 77 tủ PCCC các loại; 138 bộ tiêu lệnh PCCC; 4 xe máy PCCC; 2 xe 2 bánh kéo tay PCCC; 6 máy bơm PCCC; 19 thang dây thoát nạn; 3 thang hạ chậm thoát nạn; 35 quả cầu PCCC tự động 6kg; 100 chuông điện báo cháy; 45 kẻng báo cháy và 20 cảm biến báo khói.

Ông Nguyễn Việt Trung – Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng cho biết, với đặc điểm trên địa bàn có nhiều khu vực làng xóm cũ đan xen các khu đô thị, phường Dịch Vọng tập trung tăng cường chủ động trong công tác đảm bảo PCCC&CHCN, luôn quán triệt và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ”.

Theo ông Trung, phường Dịch Vọng là một trong những phường đầu tiên của thành phố Hà Nội, quận Cầu Giấy thí điểm lắp đặt hệ thống cấp nước PCCC vách tường vào sâu trong các ngõ nhỏ đông dân cư, có nhiều nhà thuê trọ, nhà ở nhiều căn hộ tại tổ 11, 15, nguy cơ cháy nổ cao, xe ô tô PCCC không tiếp cận trực tiếp được.

Hệ thống cấp nước PCCC vách tường tại khu dân cư cũng được đầu tư trang bị 2 máy bơm xăng điện đặt ở nhà văn hóa tổ dân phố nối vào bể nước ngầm PCCC, 32 họng nước và tủ vòi lăng, 5 họng chờ tiếp nước từ xe ô tô PCCC ứng cứu tại các đầu ngõ phố giao với các trục đường phố lớn...