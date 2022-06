Có 26 tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam

TPO - Tại hội nghị song phương sơ kết 6 tháng thực hiện bản ghi nhớ giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam và Lào về hợp tác phòng, chống ma túy, cơ quan công an xác định có 26 tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 3/6, tại tỉnh TT-Huế, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tổ chức hội nghị song phương sơ kết 6 tháng thực hiện bản ghi nhớ giữa Bộ Công an hai nước về hợp tác phòng, chống ma túy.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Thongleck Mangnomeck - Thứ trưởng Bộ Công an Lào đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, hiện nay, tệ nạn và tội phạm ma túy là vấn nạn chung của toàn cầu, đã và đang gây ra những hậu quả tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng đó, những năm qua, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên quan giữa Việt Nam và Lào ngày càng diễn biến phức tạp.

Qua 6 tháng triển khai thực hiện bản ghi nhớ, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan phát hiện, đấu tranh thành công 112 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Qua đó, đã bắt giữ 140 đối tượng, thu giữ 83,6 kg heroin, 109 kg ma túy tổng hợp.

Cơ quan công an xác định có 26 tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Nhiều tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn được thiết lập có sự cấu kết của các đối tượng người nước ngoài, chủ yếu người Lào, Trung Quốc với các đối tượng người Việt Nam. Các đối tượng trong các tổ chức tội phạm này theo đường rừng vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam, hoặc tiếp tục vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ.

Đặc biệt, tội phạm ma túy trên tuyến này hoạt động hết sức manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí tấn công lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, hiện hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có liên quan đến hai nước Việt Nam và Lào có xu hướng gia tăng sau dịch COVID-19.

Các đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng và manh động hơn. Tội phạm ma túy có sự liên quan với tội phạm hình sự, kinh tế, buôn lậu, đối tượng tội phạm thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, trang bị vũ khí, sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lào Thongleck Mangnomeck chia sẻ, Bộ Công an Lào đánh giá cao sự giúp đỡ xây dựng trụ sở công an bản giáp biên giới, đây sự giúp đỡ rất quý báu và có ý nghĩa quan trọng trong sự đóng góp vào công tác phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới của hai nước Lào - Việt Nam. "Trong thời gian tới, tôi tin rằng các công an tỉnh giáp biên giới Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu đạt được mục đích của lãnh đạo hai bộ đã đề ra", Thứ trưởng Bộ Công an Lào nói.