CLIP: Xe khách và xe container dừng giữa đường, người trên xe lao xuống đánh người

TPO - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang xác minh clip xe khách và xe container dừng giữa đường, nhóm người trên khách lao xuống đánh một người.

Vị trí vụ việc được cho là xảy ra tại đường tránh Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 14/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang xác minh đoạn clip xe khách và xe container dừng giữa đường, người trên xe khách lao xuống đánh một người. Vị trí vụ việc được cho là xảy ra tại đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 13/11, camera của một người đang lưu thông trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) ghi lại đoạn clip ngắn về vụ việc.

Theo hình ảnh clip ghi lại, nhiều người đàn ông cùng lao vào vật và đấm, đạp một người đang nằm dưới đường. Lúc vụ việc xảy ra, có một phụ nữ xuống can ngăn, nhưng nhóm người vẫn hung hăng tấn công người đàn ông.

Sau đó, người đàn ông bị đánh vùng dậy, chạy đến xe container leo lên vị trí ghế dành cho tài xế. Trong khi đó, nhóm tấn công nhanh chóng chạy về phía cửa xe khách đang mở sẵn.

Xe đang chạy thì tài xế dừng lại, người trên xe lao xuống đánh nhau.

Vụ việc trên xảy ra ngay tại vạch phân chiều lưu thông tại điểm cua. Có phương tiện khi thấy sự việc đã phải đánh xe qua chiều ngược lại để tránh va chạm.

Sau khi tiếp nhận đoạn clip từ người dân, CSGT tỉnh Quảng Ngãi đang vào cuộc xác minh.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây là hành vi côn đồ, không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng, mất an ninh trật tự mà còn gây cản trở giao thông trên tuyến huyết mạch Quốc lộ 1A.

“Hiện chúng tôi đang khẩn trương xác minh và xử lý hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đối với hành vi côn đồ, đánh người sẽ phối hợp công an xã nơi xảy ra vụ việc để xử lý”, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi nói.