[CLIP]Dân vây kín cổng tòa vụ ‘Cưỡng đoạt tài sản’ liên quan bà Phương Hằng

TPO - Chiều 28/12, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đã thông tin về vụ án liên quan Công ty Việt Á thổi giá Kit test COVID-19, đồng thời khẳng định: "Sau khi khởi tố các bị can, cơ quan điều tra công bố các thông tin cần thiết. Mọi khía cạnh của vụ án sẽ được làm rõ và xử lý nghiêm".