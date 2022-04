[CLIP] Cảnh sát vây bắt kẻ tạt axít nam thanh niên rồi cố thủ trong nhà

TPO - Sau khi tạt axít khiến một nam thanh niên bị bỏng, Nguyễn Văn Minh (SN 1966, ngụ phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) khoá cửa phòng trọ cố thủ cùng với axít, xăng…

Ngày 25/4, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phối hợp Công an TP. Mỹ Tho khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Minh (SN 1966, ngụ phường 1, TP. Mỹ Tho) để điều tra về hành vi tạt axít vào người khác gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 24/4, khi mở cổng nhà trọ đi ăn tối, anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1994, tạm trú tại phòng số 12, cùng dãy nhà trọ với Minh) nói Minh ăn mặc không giống ai. Từ đó 2 bên có lời qua tiếng lại và xảy ra cự cãi.

Sau đó, Minh dùng axít tạt vào người anh Nghĩa, khiến nạn nhân bị bỏng ở tay và bụng phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang.

Khi Cảnh sát khu vực đến hiện trường giải quyết vụ việc, Minh không hợp tác, khoá cửa phòng trọ cố thủ cùng với axít, xăng…

Đến khoảng 8 giờ ngày 25/4, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an TP. Mỹ Tho đến hiện trường khống chế đối tượng, đưa về cơ quan Công an làm việc.

Tại phòng trọ, Công an đã thu giữ 2 chai axít nguyên chất, 1 chai xăng…

Hiện, Công an TP. Mỹ Tho phối hợp các đơn vị có liên quan lập hồ sơ vụ việc để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.