Hoa học trò

Giải trí

Google News

Cillian Murphy xuất hiện theo cách không ai ngờ đến trong MV mới của Taylor Swift

Duy Minh
HHTO - Sự xuất hiện của chủ nhân giải Oscar Cillian Murphy trong video âm nhạc mới nhất mang tên Opalite của Taylor Swift đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, Taylor Swift đã chính thức phát hành MV cho ca khúc Opalite trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến: SpotifyApple Music. MV kể về câu chuyện hài hước mang màu sắc retro, trong đó Taylor Swift “phải lòng” một viên đá Opalite như biểu tượng cho niềm vui và hạnh phúc chán nản được tự tạo ra sau những mối tình tổn thương. Thông qua phong cách quảng cáo giả và các tình huống phi lý, MV nhấn mạnh thông điệp tự chữa lành và yêu lấy bản thân.

627473819-33712453978397863-6286162965524111437-n.jpg
Taylor Swift "phải lòng" một viên đá sau khi "chán" yêu người thật.

Tuy nhiên, điểm gây bất ngờ nhất lại nằm ở việc toàn bộ dàn khách mời của The Graham Norton Show trong tập Taylor Swift tham gia quảng bá album The Life of a Showgirl đều đồng loạt xuất hiện. Nữ ca sĩ tiết lộ rằng nam diễn viên Domhnall Gleeson đã đưa ra một lời đùa hóm hỉnh về việc muốn góp mặt trong MV của cô nàng. Chỉ một tuần sau buổi phỏng vấn, lời nói vui ấy trở thành sự thật khi toàn bộ dàn khách mời hôm đó được mời tham gia Opalite, với Domhnall Gleeson đảm nhận vai nam chính.

Ý tưởng cho MV Opalite bất ngờ nảy sinh khi cô tham gia chương trình The Graham Norton Show.
Ý tưởng cho MV Opalite bất ngờ nảy sinh khi cô tham gia chương trình The Graham Norton Show.

Thú vị hơn, màn xuất hiện của Cillian Murphy lại khá bất ngờ bởi anh chỉ xuất hiện trên... một biển quảng cáo. Chi tiết hài hước này nhanh chóng khiến người hâm mộ thích thú, lan truyền meme và thảo luận sôi nổi trên các mạng xã hội.

628420621-3446854168807215-6155880241109298730-n.jpg
Cillian Murphy "xuất hiện" trong MV Opalite.

Về mặt hình ảnh, Opalite tiếp tục là dự án hợp tác giữa Taylor Swift và nhà quay phim Rodrigo Prieto. Việc sử dụng phim nhựa mang lại không khí hoài cổ rõ nét, đồng thời góp phần khắc họa trạng thái cảm xúc của các nhân vật. Taylor Swift cho biết đây là một trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp, khi cô có cơ hội thử nghiệm các ẩn dụ thị giác và phong cách thời trang mới mẻ.

image-2.jpg
Duy Minh
#Taylor Swift #MV Opalite #Cillian Murphy #Graham Norton #dàn sao #điện ảnh

