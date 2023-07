CIC Group không ngừng lớn mạnh

Với vốn điều lệ 500 tỷ đồng vào 25/3/2020, đến nay Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang – CIC Group (Mã chứng khoán: CKG ) đã tăng vốn lên 952 tỷ đồng cùng hệ sinh thái 12 công ty thành viên và liên kết.

Ngày 25/03/2020, được xem là cột mốc đáng nhớ khi CIC Group thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với vốn điều lệ thời điểm niêm yết là 500 tỷ đồng. Đến thời điểm này, CIC Group đã lớn mạnh với vốn tăng lên 952 tỷ đồng cùng hệ sinh thái 12 công ty thành viên, liên kết. Tính từ năm 2006 giai đoạn cổ phần hóa doanh nghiệp đến hiện tại, tốc độ tăng trưởng hàng năm của công ty duy trì ở mức từ 20 – 30% và có thời điểm đạt gần mức 50%/năm với mục tiêu phát triển trở thành Tập đoàn phát triển đa ngành nghề dựa trên nền tảng phát triển bền vững.

Từ đầu năm 2020 đến nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bất ổn địa chính trị, tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hoạt động tín dụng cho lĩnh vực bất động sản bị hạn chế khiến cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của CKG có phần bị ảnh hưởng theo. Thế nhưng, trong bối cảnh đó Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành Doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật. Kết quả là sản xuất kinh doanh từ 2020 đến 2022 đều đạt và vượt các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra. Trong đó chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đều tăng trưởng từ 19% đến 23% so với năm trước, Doanh nghiệp duy trì sự phát triển ổn định, đảm bảo quyền lợi cổ đông. Doanh thu năm 2022 là 1.308 tỷ đồng, đạt 99,1% so với kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế là 169.363 triệu đồng tăng 3% so với kế hoạch.

Theo HĐQT CIC Group, năm 2023 được dự báo là năm “sống còn” của các doanh nghiệp bất động sản khi nút thắt về dòng tiền vẫn chưa được tháo gỡ. Tuy nhiên, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của CIC Group vẫn có nhiều điểm sáng. Đó là đạt gần 50% kế hoạch lợi nhuận đề ra, nộp ngân sách 92,6 tỷ đồng và đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 3.000 lao động tại địa phương. 6 tháng cuối năm, CIC Group sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch.

Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, theo HĐQT CIC Group năm 2023 đơn vị tập trung đẩy nhanh và hoàn thành các thủ tục pháp lý các dự án đang triển khai. Đồng thời, phối hợp cơ quan chức năng trong công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công và bán hàng các dự án 2023 nhằm có sản lượng gối đầu chuẩn bị các năm tiếp theo theo lộ trình phát triển doanh nghiệp. Ngoài ra, CIC Group sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện các hạng mục dở dang của công trình đang thực hiện, thêm nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi, chính sách bán hàng nhằm thu hút nguồn tiền mặt từ khách hàng để tăng doanh thu và tính thanh khoản cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, năm 2023, phấn đấu đưa vào kinh doanh các dự án đã cơ bản hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư gồm: Dự án Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas (tên thương mại: Rivera Villas), dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại xã Cửa Dương, Thành phố Phú Quốc. Hoàn thành các thủ tục pháp lý các dự án: Khu dân cư Chợ nông hải sản trung tâm thương mại Rạch Giá; Dự án Tuyến dân cư đường số 2 phường Vĩnh Quang; Dự án Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang, phường Vĩnh Quang (giai đoạn 1) tại thành phố Rạch Giá. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ các thủ tục pháp lý cho các dự án gối đầu giai đoạn 2025- 2030 gồm: Dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Resident Hill, dự án Khu phức hợp thương mại căn hộ tại Lô E3 Khu đô thị Tây Bắc.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành xin trân trọng cảm ơn các cấp Chính quyền, các Cơ quan quản lý Nhà nước luôn tạo điều kiện tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách, hỗ trợ về chuyên môn và Quý đối tác, khách hàng ủng hộ, đặc biệt các quý cổ đông đã luôn đồng hành, gắn bó cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cam kết sẽ quyết tâm đoàn kết, phấn đấu đưa Doanh nghiệp ngày một phát triển, đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông, doanh nghiệp và tham gia tích cực với chính quyền địa phương trong kế hoạch phát triển kinh tế và các chính sách an sinh xã hội. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành mong muốn các cấp Chính quyền, các Cơ quan quản lý Nhà nước, Quý đối tác, khách hàng và các Quý vị cổ đông tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ, đồng hành, và gắn bó cùng doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ngày 26/7/2023, CIC Group sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (lần 2) tại nhà hàng Royal Palace (Khu Biệt thự Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Về các nội dung chương trình làm việc, dự thảo tài liệu, các tờ trình Đại hội được đăng trên website chính thức của CIC Group theo đường dẫn sau: http://cicgroups.com/co-dong.html.