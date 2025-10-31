Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Anh đạt nhiều kết quả quan trọng

TPO - Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Anh đạt được nhiều kết quả quan trọng, thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với một nước lớn tại châu Âu và trên thế giới, tạo xung lực để tranh thủ thêm điều kiện thuận lợi cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ngày 30/10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên hợp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, chuyến thăm là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong năm nay, giúp khẳng định tầm vóc của quan hệ Việt Nam - Anh trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đầy biến động và thách thức hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam đã có hơn 20 hoạt động quan trọng, nổi bật là các cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, hội kiến và dự chiêu đãi do Phó Thủ tướng Anh David Lammy chủ trì, các cuộc hội kiến với đại diện Hoàng gia Anh, Thượng viện, Hạ viện Anh, các chính đảng lớn tại Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Oxford; gặp gỡ, trao đổi với đại diện giới kinh doanh, các tập đoàn hàng đầu tại Anh, các chuyên gia, học giả về khoa học - công nghệ; gặp gỡ đại diện cộng đồng và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đã tới viếng mộ Karl Marx - lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới, thể hiện sự trân trọng đối với nhà triết học đã có những tác động to lớn về giá trị tư tưởng tiến bộ của nhân loại.

Phía Anh phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tổ chức các hoạt động của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Anh trên tinh thần trọng thị, mến khách, với những thu xếp lễ tân biệt lệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bí thư Đảng Cộng sản Anh (trái) và lãnh đạo Đảng Bảo thủ Anh.

Ảnh: TTXVN

Năm dấu ấn nổi bật

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động quan trọng và đạt được nhiều kết quả mang tính hiệu quả, thực chất.

Trước hết, dấu ấn nổi bật của chuyến thăm là việc Việt Nam và Anh nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện - cấp quan hệ cao nhất trong hệ thống các khuôn khổ đối tác của Việt Nam.

Trong Tuyên bố chung về xác lập tầm mức quan hệ mới cũng như trong trao đổi, Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Anh thống nhất các biện pháp chiến lược, xác định 6 trụ cột hợp tác tương xứng với tầm mức mới của quan hệ song phương.

Thứ hai, trong khuôn khổ chuyến thăm, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai bên đã nhất trí, ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng với nhiều nội dung thực chất, cụ thể trong nhiều lĩnh vực mới có ý nghĩa đối với sự phát triển của hai nước, nhất là về hợp tác giữa các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, cơ sở giáo dục giữa hai nước, cũng như giữa các cơ quan, thành phố lớn của mỗi bên.

Anh là một trong những trung tâm tài chính lớn của thế giới, đồng thời đi đầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ, vì vậy khuôn khổ hợp tác mới mở ra cơ hội cho hai bên. Một số doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu của Việt Nam đã bắt đầu hợp tác nghiên cứu với các trường đại học và tổ chức của Anh, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và giáo dục - đào tạo.

Thứ ba, trong trao đổi, các nhà lãnh đạo, đối tác Anh bày tỏ ấn tượng về những thành tựu to lớn của Việt Nam trên tất cả các mặt, thể hiện coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như về nhiều vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm.

Bài phát biểu chính sách tại Đại học Oxford của Tổng Bí thư Tô Lâm được giới nghiên cứu chính sách Anh đặc biệt quan tâm và đánh giá cao, xem đây là đóng góp quan trọng để làm rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam. Qua đó, Anh và cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về thành tựu 40 năm đổi mới của Việt Nam cũng như chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đối tác Anh bày tỏ sẵn sàng sớm triển khai các nội dung đã được nhất trí trong Tuyên bố chung như chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tri thức, chuyên môn trong các lĩnh vực đa dạng, từ tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tới y tế, tài chính xanh, năng lượng sạch, giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Có thể kể đến việc thiết lập các cơ chế đối thoại mới nhằm cải thiện môi trường kinh doanh giữa hai nước, tạo điều kiện triển khai và rà soát hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) cũng như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký thoả thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Thứ tư, chuyến thăm cũng góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam tại châu Âu và tại các diễn đàn, cơ chế đa phương ở châu Âu, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy vai trò của ASEAN cũng như quan hệ ASEAN-châu Âu. Qua đó, vị thế của Đảng và đất nước Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được củng cố, tạo cơ sở để tăng cường hơn nữa quan hệ với các đối tác trong thời gian tới.

Thứ năm, chuyến thăm góp phần thúc đẩy tình cảm gắn bó giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Anh, cũng như tinh thần đoàn kết, gắn bó của những người Việt Nam tại Anh, động viên cộng đồng có những đóng góp ngày càng thiết thực hơn nữa vào sự phát triển, vươn lên của đất nước, nhất là trong bối cảnh ngày càng nhiều người Việt giành nhiều thành quả trong các lĩnh vực tại Anh, tạo thêm nền tảng sâu rộng cho kết nối giữa hai nước.

Với các kết quả quan trọng đó, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định chuyến thăm rất có ý nghĩa không chỉ đối với việc thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với một nước lớn tại châu Âu và trên thế giới, mà còn tạo thêm xung lực cho việc tranh thủ thêm những điều kiện thuận lợi cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.