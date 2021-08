Chuyên gia y tế: Cần khẩn cấp tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho phụ nữ mang thai

TPO - Nhóm phụ nữ mang thai đang bị Bộ Y tế liệt vào danh sách đối tượng trì hoãn chủng ngừa COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng, vắc xin không gây ra những phản ứng bất lợi so với người bình thường. Phụ nữ mang thai là đối tượng cần phải được ưu tiên bảo vệ vì nguy cơ mắc bệnh và diễn tiến nặng rất cao.

Phải hành động ngay

Sáng 9/8, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện phụ sản Hùng Vương, TPHCM cho biết: “Bệnh viện đang theo dõi điều trị cho 142 thai phụ mắc COVID-19. Gần như ngày nào chúng tôi cũng tiếp nhận, hỗ trợ thai phụ mắc COVID-19 ở những tình trạng nặng nhẹ khác nhau. Nhóm phụ nữ mang thai dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận ngày càng nhiều trong cộng đồng”.

Dẫn chứng cho thực tế trên, PGS Diễm Tuyết chỉ ra, khoảng nửa năm trước tỷ lệ phụ nữ mang thai ghi nhận mắc COVID-19 trong cộng đồng ở mức rất thấp nhưng hiện nay, TPHCM đang là tâm dịch số thai phụ mắc COVID-19 tăng lên nhanh chóng.

Theo bác sĩ Tuyết, phụ nữ mang thai là đối tượng chưa được chích ngừa nên nguy cơ mắc bệnh và diễn tiến nặng ở mức rất cao. Không có vắc xin bảo vệ, khi mang thai, cơ thể của người mẹ phải nuôi cùng lúc 2 người nhu cầu oxy rất lớn. Trong khi virus tấn công gây tổn thương hệ hô hấp sẽ khiến người bệnh đối mặt với diễn tiến nhanh và nặng bởi tình trạng suy hô hấp cấp.

Từ thực tế trên, PGS Hoàng Thị Diễm Tuyết nhấn mạnh, đến nay, các hiệp hội sản phụ khoa trên thế giới đều cho phép chích ngừa vắc xin COVID-19 nhóm phụ nữ mang thai. Các nghiên cứu trên thế giới đến nay đều chỉ ra những tác dụng không mong muốn của vắc xin COVID-19 (nếu có) ở nhóm phụ nữ mang thai cũng giống như tất cả cả đối tượng khác, hoàn toàn không có sự khác biệt. "Hiện nay, TPHCM đang là tâm dịch COVID-19 nên việc chích ngừa để bảo vệ nhóm phụ nữ mang thai và việc rất quan trọng và cần thiết phải hành động ngay”- bác sĩ Diễm Tuyết nêu.

Cho thai phụ ký cam kết chích ngừa

Cùng quan điểm trên, BS Trương Hữu Khanh, Cố vấn Chuyên môn bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho rằng, các nước đã và đang rất chú ý và thực hiện việc tiêm ngừa cho phụ nữ mang thai vì trên cơ địa của nhóm đối tượng này hệ miễn dịch bị suy yếu, dễ bị nhiễm trùng hơn trước các tác nhân gây bệnh virus, vi khuẩn. Nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn so với người bình thường và diễn tiến bệnh của phụ nữ mang thai cũng dễ chuyển biến nặng, nguy cấp hơn so với người bình thường.

Theo nhận định về nguyên nhân ngành y tế chưa triển khai chích ngừa cho phụ nữ mang thai của BS Hữu Khanh thì có thể là do thời điểm trước chưa có những bằng chứng khoa học rõ ràng nhất về các tác dụng phụ trên phụ nữ mang thai khi tiêm vắc xin COVID-19. Mặt khác, thời điểm dịch bệnh còn chưa quá phức tạp thì vắc xin cần ưu tiên cho các điểm nóng để khống chế nguy cơ lây nhiễm nhưng hiện nay cần phải đánh giá lại để có chiến lược vắc xin phù hợp hơn nhằm bảo vệ các nhóm nguy cơ và sớm đạt được miễn dịch cộng đồng.

Ngoài ra, tâm lý của người dân khi có những vấn đề về sức khỏe sau tiêm thường hay “đổ thừa” cho vắc xin nên ảnh hưởng đến công tác chích ngừa. Với nhóm phụ nữ mang thai, việc chích ngừa là quan trọng và cấp thiết trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp.

"Vắc xin sẽ góp phần quan trọng bảo vệ cùng lúc sự an toàn cho cả thai phụ và thai nhi, tránh nguy cơ trẻ sinh non, suy dinh dưỡng thai kỳ hoặc nghiêm trọng hơn là tử vong khi chẳng may người mẹ mắc bệnh"- BS Hữu Khanh kêu gọi ngành y tế cần lưu tâm xem xét việc chích ngừa cho phụ nữ mang thai.

Ông nói: “Cần phải mở cửa chính sách tiêm chủng cho phụ nữ mang thai chích ngừa càng sớm càng tốt. Quyết định có chích vắc xin COVID-19 hay không hãy để cho chính thai phụ lựa chọn bởi đó là quyền của họ. Ngành y tế có trách nhiệm giải thích các vấn đề liên quan đến tiêm chủng, những thai phụ đồng ý chích ngừa hãy cho họ ký cam kết như tất cả đối tượng khác”.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, TPHCM tính từ ngày 22/7 đến hết ngày 8/8 thành phố đã tiêm vắc xin COVID-19 cho 2.295.773 người. Thành phố đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng để sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Sáng 9/8, Bộ Y tế đã bổ sung về TPHCM thêm 600.000 liều vắc xin Astrazeneca.