Chuyên gia du lịch lữ hành góp ý

TP - Các doanh nghiệp lữ hành, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam cho hay hiện vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về việc thành phố Hội An bán vé cho mọi du khách vào tham quan Khu phố cổ Hội An từ 15/5.

Ông Phạm Vũ Dũng - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Hoa Hồng (Hội An) cho biết, ông chỉ nắm thông tin này qua báo chí, hiện vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ thành phố Hội An.

Theo ông Dũng, đối với các hãng lữ hành thì quy định bắt buộc mua vé tham quan khi đưa các đoàn khách vào phố cổ đã được triển khai lâu nay. Tiền mua vé cũng được công khai trong chi phí tua. Việc này xưa nay làm rất tốt.

Thực tế, du khách đến với Hội An đang có hai nhóm, một là đến lần đầu và du khách trở lại, thậm chí trở lại nhiều lần vì yêu mến. Thông thường những người đến lần đầu mong muốn được tìm hiểu đầy đủ về văn hóa, di tích, số còn lại số rất đông trở lại phố cổ đơn thuần chỉ là dạo phố, mua sắm và ăn uống. Nếu như vậy mà buộc số này phải mua vé sẽ rất khó. Đối với khách trở lại phải tính phương án loại trừ, hoặc có phương án bán vé với giá hợp lý cho tất cả khách vào hàng ngày.

“Có nhiều cách để thành phố có thể chọn lựa cách nào tốt nhất, giúp khách có cảm giác thoải mái. Còn nếu vào phố mà có người soát hỏi thì du khách sẽ không hài lòng”, ông Dũng nói.

Do đó, theo chuyên gia về du lịch lữ hành, cần phân loại định danh đối với du khách tham quan lần đầu và du khách tới nhiều lần. Còn nếu muốn quản lý về số lượng khách ra - vào, thì tại cổng vào có thể trang bị thiết bị đếm số, có thể phân luồng gồm luồng ra-vào để vừa quản lý được số lượng vừa giảm tải lượng khách nếu cùng đến tham quan ở một thời điểm. Hội An đang hướng đến đô thị thông minh, việc định danh, áp dụng số hóa hay những tiện ích tiện lợi thì cần được tính toán đồng bộ thời gian áp dụng để tránh làm phiền du khách.

Theo ông Dũng, so với các điểm du lịch khác trong và ngoài nước thì mức vé áp dụng tại phố cổ Hội An 80.000 đồng và 120.000 đồng cho khách quốc tế là không cao.

Tuy nhiên, dùng vé để giải quyết vấn đề “quá tải” khách, giảm áp lực lên phố cổ thì đây chỉ là giải pháp tình thế. Vấn đề quan trọng là việc tổ chức, phân luồng giao thông, phân luồng về dòng khách cùng một điểm đến. Ví dụ xe buýt vào phố cổ nên phân luồng và đấu nối hệ thống giao thông công cộng sao cho tiện ích, tiện lợi cho du khách để không bị quá tải. Giải pháp về số hoá thì cần tính tới vấn đề phân luồng giao thông, điều tiết luồng khách.

Ông Dũng cũng băn khoăn việc tổ chức phân luồng 2 lối đi riêng, một cho du khách và một cho người dân địa phương sẽ rất ít khả thi. Lý do là đường phố Hội An nhỏ, nếu phân lối vào lối ra thì khả thi còn nếu phân luồng chung chung trên một tuyến phố thì rất khó.

“Rất nhiều phương án sẽ được đưa ra để có thể tham khảo có cách làm hợp lý nhất. Vấn đề là cần phải trưng cầu dân ý, lấy ý kiến của chính người dân trong khu phố cổ, những người buôn bán làm ăn ra vào hằng ngày, thậm chí thăm dò phản biện ý kiến của khách du lịch để có tương tác đa chiều. Trách nhiệm của người làm du lịch tuân thủ đúng theo quy định thôi, tuy nhiên, cách làm thế nào để cho thuận lợi, còn nếu triển khai cứng nhắc, khách đi nhiều lần nhưng vẫn mua vé thì câu chuyện sẽ ảnh hưởng phần nào đến lượng khách, nhất là khách tự do”, ông Dũng chia sẻ.

Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho biết, đơn vị vẫn chưa nhận được văn bản chính thức nào của Hội An về việc này. Lâu nay, doanh nghiệp du lịch làm tua vẫn cơ cấu giá mua vé tham quan bình thường. Quan điểm chung là đưa khách vào Hội An thì phải có vé tham quan, có người hướng dẫn thuyết minh để hiểu hết về những giá trị văn hoá lịch sử của Hội An chứ không thả khách vào phố cổ như vậy.

“Tôi ủng hộ quan điểm nên quản lý vé tham quan một cách bài bản, làm thế nào để du khách vào phố cổ phải mua vé không bị ảnh hưởng quyền lợi và ngăn cạnh tranh không lành mạnh. Còn việc quản lý như thế nào thì hiện vẫn chưa nắm được thông tin chính thức từ thành phố. Cần phải có một diễn đàn lấy ý kiến từ nhiều bên, góc nhìn từ doanh nghiệp, người dân”, ông Thanh nói.