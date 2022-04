Chuyên gia cảnh báo dự án của NASA có thể lôi kéo người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái đất

TPO - Các nhà khoa học tại Đại học Oxford (Anh) đã cảnh báo về kế hoạch của NASA về việc phát đi dữ liệu vị trí và các thông tin khác vào không gian. Theo các chuyên gia, nỗ lực này có thể gây ra những hậu quả ngoài ý muốn, bao gồm cả việc châm ngòi cho một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh.

Theo RT, dự án mà các nhà khoa học Anh đề cập đến là "Beacon in the Galaxy" (BITG) - một chương trình phát sóng dữ liệu do các chuyên gia Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) khởi xướng với mục đích "chào mừng trí thông minh ngoài Trái đất".

Trong dự án này, cơ quan vũ trụ Mỹ mong muốn phát tín hiệu từ kính viễn vọng Allen (Viện SETI, California) và kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500m (FAST) của Trung Quốc. Thông tin được phát đi bao gồm các thành phần sinh hóa của sự sống trên Trái đất, vị trí của Hệ Mặt trời trong Dải ngân hà, hình ảnh số hóa về con người, và lời kêu gọi người ngoài Trái đất phản hồi.

Anders Sandberg, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Tương lai Nhân loại (FHI) thuộc Đại học Oxford lập luận rằng một chương trình phát sóng kiểu này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong trường hợp - hiếm có khả năng xảy ra - là một nền văn minh ngoài Trái đất nhận được thông điệp này, thì phản ứng của họ có thể sẽ không chỉ là "một lời chào thân thiện".

Sandberg nói với tờ Telegraph của Anh trong một bài báo ngày 17/4 rằng việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh đang phần nào bị xem như trò đùa. “Nhiều người không nghiêm túc về việc này. Thật đáng buồn vì đây là việc quan trọng.”

Một nhà khoa học khác của FHI - Toby Ord - gợi ý rằng nên có một cuộc thảo luận công khai trước khi gửi tín hiệu đến người ngoài hành tinh. Thậm chí, việc lắng nghe những tin nhắn mà họ gửi đến chúng ta (nếu có) cũng thực sự nguy hiểm, vì nó có thể bị lợi dụng để lôi kéo người Trái đất. "Những mối nguy này, tuy khả năng xảy ra không cao, nhưng vẫn chưa được hiểu rõ và chưa được coi trọng", ông Ord nói.

Trong quá khứ, các tín hiệu yếu hơn đã được phát vào không gian bằng cách sử dụng các công nghệ cũ, chẳng hạn như thông điệp Arecibo được gửi vào năm 1974. Các nhà khoa học Nga cũng đã thực hiện một loạt các chương trình phát sóng như vậy, được gọi là Cosmic Calls, vào năm 1999 và 2003.

Các nhà khoa học thuộc nhóm BITG suy đoán rằng một sinh vật ngoài hành tinh đủ tiên tiến để có thể giao tiếp qua vũ trụ sẽ “rất có thể sẽ hiểu tầm quan trọng của hòa bình và hợp tác”. Nhưng nhà tương lai học người Canada George Dvorsky bác bỏ lập luận này, và nói rằng ông có thể nghĩ ra “nhiều kịch bản” trong đó những người ngoài Trái đất có khuynh hướng xấu vẫn tiếp tục tồn tại.

Minh Hạnh