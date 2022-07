Chuyển động mới trên thị trường đất nền Bình Dương

Thị trường đất nền Bình Dương đang xuất hiện những dấu hiệu mới thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Bởi trong bối cảnh hiện nay, xác định đúng khu vực tiềm năng là yếu tố quan trọng nhất để tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

Triển vọng tươi sáng, đất nền lập mặt bằng giá mới

Trong số các địa phương giáp ranh TPHCM, thị trường bất động sản Bình Dương được nhận định có sự tăng trưởng ổn định và thể hiện giá trị thực chứ ít bị “thổi” giá. Đây cũng là lý do dòng vốn đầu tư đổ vào thị trường này luôn đều đặn, ngay cả những thời điểm khó khăn đối với lĩnh vực bất động sản.

Dữ liệu của batdongsan.com.vn cho thấy giai đoạn 2020 – 2021, mặt bằng giá đất nền tại thành phố Thủ Dầu Một và Dĩ An tăng 30-60% dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. Cùng thời điểm, giá đất nền tại các địa phương Bàu Bàng, Phú Giáo, Bến Cát, Tân Uyên cũng ghi nhận mức tăng 20%.

Trong khi đó, theo báo cáo thị trường của DKRA Vietnam, 6 tháng đầu năm 2022 sức cầu phân khúc đất nền tại Bình Dương vẫn tiếp tục tăng và nguồn cung mới chiếm 24% toàn thị trường sơ cấp TPHCM và các tỉnh vùng ven. Giá bán phân khúc sản phẩm này bình quân đạt 33,5 triệu đồng/m2, cao nhất lên đến 58 triệu đồng/m2.

Đặc biệt, khảo sát cho thấy các dự án đất nền tại khu vực phía Bắc tỉnh Bình Dương, dọc theo quốc lộ 13, quốc lộ 14, ĐT 741, đường tạo lực Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng đã lập đỉnh giá mới so với đầu năm 2022. Cụ thể, tại Bàu Bàng, Phú Giáo, Đồng Phú, Chơn Thành… các dự án có vị trí trung tâm đô thị hoặc liền kề KCN trên thị trường sơ cấp có giá thấp nhất 1,2 tỷ đồng/nền. Tại Bến Cát, Tân Uyên… giá thấp nhất là 1,5 tỷ đồng/nền. Mức giá này cao hơn khoảng 15% so với cuối năm 2021.

Nguyên nhân khu vực này giá đất tăng mạnh được các chuyên gia nhận định do chủ trương phát triển công nghiệp về phía Bắc tỉnh Bình Dương. Đơn cử như mới đây cùng lúc hai KCN đều có quy mô 1.000 ha gồm VSIP 3 và Cây Trường đã bắt đầu khởi công xây dựng. Trong khi đó, tại Đồng Phú, tập đoàn Becamex đang triển khai KCN lên đến 6.300ha và tại Phú Giáo đang nghiên cứu KCN VSIP 4 với quy mô rất lớn.

Song song đó, Bình Dương và Bình Phước đều đang tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng “khủng” vừa phục vụ các khu công nghiệp vừa giúp khai thác hiệu quả quỹ đất nhằm đón dòng vốn FDI đang đổ mạnh vào Việt Nam. Có thể kể đến như mở rộng quốc lộ 13, đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn; xây dựng cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, cao tốc Chơn Thành – Đức Hòa, Vành đai 3, Vành đai 4…

Ngoài ra, việc Bến Cát, Tân Uyên chuẩn bị trở thành thành phố cũng tạo hiệu ứng đẩy giá đất tăng vọt. Những yếu tố này không chỉ kiến tạo nền tảng phát triển kinh tế, tăng tốc độ thị hóa và gia tăng cơ hội thu hút FDI mà xa hơn là biến khu vực phía Bắc Bình Dương thành một trung tâm đô thị - công nghiệp hiện đại bởi khu vực giáp ranh TPHCM đã cạn kiệt quỹ đất.

Nhận diện cơ hội đầu tư

Bất động sản và hạ tầng - công nghiệp như chiếc bình thông nhau. Hạ tầng, công nghiệp phát triển mạnh tại phía Bắc tỉnh Bình Dương chính là dấu hiệu của một thị trường bất động sản giàu tiềm năng. Bởi nhu cầu nhà ở, các tiện ích thương mại – dịch vụ sẽ tăng mạnh khi lượng lớn chuyên gia, công nhân đổ đến làm việc trong các nhà máy.

Đơn cử như Phú Giáo hiện một loạt KCN lớn như Vĩnh Lập 1 750ha; Vĩnh Lập 2 hơn 500ha; Tam Lập 1.000ha; An Linh 1.000ha; khu công nghiệp 1 Cao su Đồng Phú 80ha và khu công nghiệp 2 Cao su Đồng Phú với 987ha nhưng vẫn đang tiếp tục mở rộng thêm diện tích. Theo quy hoạch đến năm 2030, Phú Giáo sẽ có thêm 4.240ha đất KCN và 468ha đất cụm công nghiệp. Đây chính là một lợi thế đang giúp Phú Giáo thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản. Chưa kể liền kề Phú Giáo, giai đoạn 1 của KCN Tân Bình (Bắc Tân Uyên) có diện tích 352ha đã lấp đầy và đang tiếp tục xây dựng giai đoạn 2 diện tích lên đến 1.000ha.

Ở góc độ đầu tư, các chuyên gia còn nhận định các khu vực mới nổi như Bàu Bàng, Phú Giáo, Tân Uyên, Bến Cát vừa đa dạng sản phẩm để chọn lựa theo nhu cầu vừa có biên lợi nhuận tốt bởi dù giá đất tăng mạnh nhưng vẫn đang ở “vùng trũng” so với ba thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An hay Dĩ An. Hơn nữa, đầu tư vào các thị trường này không cần quá nhiều vốn, nhiều người có thể tham gia hơn, qua đó tạo tính thanh khoản tốt cho nhà đầu tư. Và một khi các khu vực này thực sự “lột xác”, giá đất chắc chắn sẽ tăng mạnh như Thuận An, Dĩ An cách đây vài năm.

Nhìn vào định hướng phát triển, nhiều ý kiến khẳng định tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản nói chung, phân khúc đất nền nói riêng của Bình Dương rất lớn. Nhận định này căn cứ trên những thành tích mà Bình Dương đạt được như có thu nhập bình quân đầu người đứng đầu cả nước với 7,12 triệu đồng/tháng; đứng thứ 2 về thu hút FDI với hơn 40 tỷ USD; đứng thứ 6 về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); 4 năm liên tiếp từ 2019 – 2022 lọt vào Top 21 cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới (Smart 21) được Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) bình chọn; chuẩn bị trở thành tỉnh có đến 5 thành phố…

Ngay cả các chỉ số về phát triển công nghiệp, tốc độ đô thị hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng của Bình Dương cũng luôn nằm trong nhóm đầu trong số 63 tỉnh, thành của Việt Nam. Đây là lý do nhiều tập đoàn bất động sản lớn của Việt Nam cũng như nước ngoài đang “đặt cược” vào thị trường Bình Dương. Chẳng hạn như Tokyu, CapitaLand, Sembcorp, Đất Xanh, Hưng Thịnh, Nam Long… đều đang phát triển dự án tại đây.

Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng mà các nhà đầu tư đất nền cần quan tâm là pháp lý dự án và cơ sở tăng giá của sản phẩm như quy hoạch định hướng phát triển của khu vực và địa phương, các dự án hạ tầng chuẩn bị triển khai... Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần tìm hiểu uy tín của chủ đầu tư, đơn vị phát triển và phân phối dự án để đưa ra quyết định đúng đắn, tránh chạy theo sản phẩm giá rẻ nhưng không đảm bảo thanh khoản khi cần ra hàng.