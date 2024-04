Chương trình thư viện lưu động Bánh xe tri thức giai đoạn hai đồng hành hơn 38.000 học sinh tại Việt Nam

Chương trình thư viện lưu động Bánh Xe Tri Thức (Words on Wheels – WoW), tài trợ bởi Keppel, do Quỹ quốc tế Singapore (SIF) và Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (GSL) hợp tác tổ chức, sẽ bước vào chặng cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chặng cuối này cũng chính thức đưa tổng số học sinh mà chương trình đồng hành lên đến hơn 38.000 em tại 32 trường, kể từ khi dự án lần đầu được triển khai vào năm 2011 tại Hà Nội.

Chương trình thư viện di động Bánh Xe Tri Thức hướng đến mục tiêu nâng cao kỹ năng đọc viết của các em học sinh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bằng cách giúp các em tiếp cận với các tài liệu đọc, các tài liệu ở hình thức âm thanh, hình ảnh cũng như cách sử dụng Internet thông qua một thư viện lưu động thuộc chương trình.

Buổi lễ bàn giao sách và máy tính, thuộc chương trình Bánh Xe Tri Thức, đã diễn ra tại trường THCS Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức và trường THCS Tùng Thiện Vương, Quận 8, với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Quí, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thủ Đức và ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8. Buổi lễ cũng có sự góp mặt của ông Joseph Low, Chủ tịch, Khối Bất động sản, Tập đoàn Keppel tại Việt Nam, Ông Jaryll Chan, Giám đốc Bộ phận Chương trình, Quỹ quốc tế Singapore và Ông Vinh Quốc Bảo, Phó Giám đốc, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình Bánh Xe Tri Thức tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng cộng 21 máy tính và khoảng 1.300 cuốn sách, bao gồm sách khoa học và sách tiếng Anh, sẽ được trao tặng đến 7 trường học tại Quận 8 và Thành phố Thủ Đức.

Ông Joseph Low cho biết: “Là một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài tiên phong và lớn mạnh tại Việt Nam, Keppel vinh dự được hợp tác cùng SIF và GSL để mang đến những ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng thông qua Bánh Xe Tri Thức, chương trình Keppel đã phối hợp cùng SIF để lần đầu triển khai cách đây 13 năm. Chúng tôi vinh dự khi có thể đóng góp cho thành công của chương trình, qua đó nuôi dưỡng thói quen đọc sách và truyền cảm hứng học tập cho thể hệ trẻ. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đem lại những thay đổi tích cực cho xã hội và cộng đồng Việt Nam.”

Ông Jaryll Chan chia sẻ: “Tại Quỹ Quốc tế Singapore, chúng tôi đặt niềm tin vào sự kết nối cộng đồng, tạo dựng tinh thần hợp tác và thúc đẩy những thay đổi tích cực trong xã hội. Dự án Bánh xe tri thức tại Thành phố Hồ Chí Minh chính là minh chứng cho cam kết đó. Nhân dân Singapore và Việt Nam đã cùng chung tay thúc đẩy giáo dục và hiểu biết xuyên văn hóa cho các em học sinh. Với 30 năm hợp tác thành công, Quỹ Quốc tế Singapore chúng tôi mong muốn tiếp tục vun đắp tình hữu nghị Singapore – Việt Nam ngày càng bền chặt và phát triển hơn.”

Ông Vinh Quốc Bảo cho biết: “Bánh Xe Tri Thức là một dự án tiêu biểu nhằm mục đích khuyến khích học tập trong cộng đồng, giúp nâng cao kỹ năng tiếng Anh và công nghệ thông tin, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thông qua các tài liệu giáo dục, tài nguyên công nghệ và thiết bị hỗ trợ học tập. Hơn hết, dự án cũng chú trọng đến việc rèn luyện thói quen đọc sách và tự học ở học sinh và cộng đồng địa phương nhằm khuyến khích việc học tập và nâng cao sự tự tin trong giao tiếp, từ đó mọi người có thể kết nối với thế giới.”

Song hành cùng cam kết giải quyết những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra, cũng trong ngày 4 tháng 4 vừa qua, Keppel đã nhân rộng 'R.I.S.E. to the Challenge', chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu được triển khai lần đầu tại Singapore, đến với các em học sinh Trường THCS Phú Hữu và Trường THCS Tùng Thiện Vương, thông qua các hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về hiện tượng mực nước biển dâng cao.