Chương trình Thạc sĩ HSU: Hơn 45% học viên là CEO, quản lý và 100% hướng đến giá trị thật trong sự nghiệp

Theo đó, HSU đã trao bằng thạc sĩ cho các tân khoa thuộc các ngành Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành (MAT). Các tân thạc sĩ tốt nghiệp trong đợt này có 18 bài báo nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước, cùng 5 đề tài ứng dụng thực tiễn, được giao quyết định triển khai tại doanh nghiệp.

Trong đó, hơn 20% tân thạc sĩ là giám đốc/phó giám đốc doanh nghiệp, và hơn 25% đang đảm nhiệm vị trí quản lý tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Theo khảo sát của Viện Sau đại học và Lãnh đạo HSU năm 2025, 95% học viên bày tỏ sự hài lòng với chất lượng chương trình đào tạo, tính ứng dụng và môi trường học tập năng động, đa ngành.

Tân thạc sỹ tung mũ trong lễ tốt nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng, phụ trách Trường Đại học Hoa Sen chia sẻ: “Trong một thập kỷ đào tạo các chương trình sau đại học, HSU tự hào đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước với hơn 1000 cựu thạc sĩ - hiện đã thành danh và tạo dựng được sự nghiệp của riêng mình”.

Theo thầy, 3 phẩm chất đặc trưng của học viên HSU là tinh thần nghiên cứu, tư duy phản biện và năng lực để ứng dụng tri thức vào thực tiễn. Những điều đó được tích lũy từng ngày thông qua chương trình đào tạo chuẩn quốc tế và thực chiến. Đặc biệt, 2 chương trình MBA và MAE của HSU đã được bảo chứng chất lượng bởi AUN-QA - Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Đồng thời, các học viên còn được đào tạo bởi Ban giảng huấn là những nhà sáng lập, điều hành, nhân sự cấp cao của các tập đoàn, tổng công ty và các nhà khoa học giàu kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu của HSU.

Tại lễ tốt nghiệp, tân thạc sĩ Đỗ Như Thảo (Thủ khoa MAT) - Phó Giám đốc Nhân sự hành chánh kiêm Trưởng phòng chăm sóc khách hàng và quản lý chất lượng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết: “Tôi tự tin cho rằng, việc học thạc sĩ không chỉ để nhận một tấm bằng, mà để chúng tôi tự tin khẳng định rằng: tri thức chỉ thật sự có giá trị khi được sẻ chia và cống hiến. Bởi, trong bối cảnh toàn cầu không ngừng thay đổi, tri thức đã trở thành nền tảng giúp con người thích ứng, sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, vì giá trị con người và sự phát triển bền vững của toàn xã hội”.

Tân thạc sĩ Đỗ Như Thảo (Thủ khoa MAT).

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, HSU đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới, hướng đến mục tiêu bồi dưỡng tinh thần doanh chủ, phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa, đồng thời tăng cường kết nối cộng đồng học viên tinh hoa.

Đứng trước những thách thức mới, Phó Viện trưởng Viện Sau đại học & Lãnh đạo HSU - ThS Nguyễn Bảo Anh nhắn nhủ các tân thạc sĩ và học viên: “Tri thức là hành trình không có điểm dừng. Mỗi chúng ta hãy luôn giữ khát vọng học hỏi, dám bước ra khỏi vùng an toàn để đương đầu với thử thách, bền bỉ theo đuổi đam mê và đóng góp giá trị tích cực cho cộng đồng”.

ThS Nguyễn Bảo Anh đồng thời cho biết, trong năm học 2025-2026, Viện sẽ không ngừng xây dựng môi trường học tập năng động và đào tạo theo hướng ứng dụng, tinh gọn, hiệu quả. Bên cạnh việc thường xuyên cập nhật các kiến thức mới, Viện sẽ đẩy mạnh đưa vào chương trình học các nghiên cứu điển hình cũng như những buổi tập huấn từ chuyên gia đầu ngành và hội thảo với diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực quản trị, công nghệ, tài chính, giáo dục…