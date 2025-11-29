Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chương trình "Âm nhạc Dân tộc học đường" giữ gìn và lan tỏa nghệ thuật dân tộc cho thế hệ trẻ

Nguyễn Thị Kim Anh

HHTO - Chương trình “Âm nhạc Dân tộc học đường” với chủ đề “Hoa rừng” vừa được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh đã mang đến một không gian nghệ thuật truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là cơ hội cho các bạn bạn trẻ được tiếp cận, trải nghiệm và hiểu sâu về nghệ thuật dân ca Quan họ, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Vừa qua, chương trình “Âm nhạc Dân tộc học đường” với chủ đề “Hoa rừng” đã mang đến một không gian nghệ thuật truyền thống đặc sắc cho các bạn học sinh. Chương trình do Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Phường Bình Lợi Trung và Trường THPT Trần Văn Giàu tổ chức nhằm tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận và trải nghiệm sâu sắc hơn về nghệ thuật dân tộc.

588393017-1251493740336924-3577514261704808723-n.jpg

Trong không gian đậm đà bản sắc văn hóa, Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Tình Quê Hương đã trình diễn những làn điệu quan họ mộc mạc, ngọt ngào và giàu cảm xúc. Qua từng câu hát, người nghe không chỉ cảm nhận được nét đẹp tinh tế mà còn được truyền tải những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của nghệ thuật dân ca Quan họ.

588477409-1251493820336916-752897622506042967-n.jpg
587713310-1251494087003556-6306145793872144566-n.jpg

Ngoài việc được thưởng thức buổi nhạc nghệ thuật mang đậm chất liệu dân tộc, các bạn học sinh còn có cơ hội giao lưu, lắng nghe những chia sẻ thú vị về nghệ thuật quan họ và thử trải nghiệm khoác lên mình trang phục đặc trưng của các liền chị, liền anh. Từ đó, teen có cảm nhận rõ ràng hơn vẻ duyên dáng và tính nghệ thuật của loại hình âm nhạc này.

588336461-1251494040336894-8989525361112340366-n.jpg
587705188-1251493993670232-8744016360940131452-n.jpg
Teen có cơ hội trải nghiệm và hiểu biết thêm về nghệ thuật dân ca Quan họ. Ảnh: Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM

Chương trình mang lại nhiều giá trị, giàu ý nghĩa giúp các bạn học sinh có thêm những hiểu biết về nghệ thuật dân tộc cũng như góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống trong lòng thế hệ trẻ. Việc tạo ra những sân chơi văn hóa thiết thực và gần gũi như thế này giúp các giá trị văn hóa truyền thống được tiếp tục lan tỏa, giữ gìn và phát huy trong cộng đồng các bạn trẻ.

588726088-1251493803670251-1925486287860431326-n.jpg

Thông qua chương trình “Âm nhạc Dân tộc Học đường”, Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp đã thành công trong việc đưa nghệ thuật truyền thống gần hơn với đời sống học sinh, tạo động lực để các bạn hiểu và trân trọng hơn những giá trị văn hóa Việt Nam. Đây là bước đi quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện đại, giúp nghệ thuật truyền thống không bị mai một mà luôn sống động trong lòng thế hệ trẻ.

489eef7d-f71b-4818-99e9-0a40d40c4c1e.png
Nguyễn Thị Kim Anh
#Âm nhạc dân tộc #Dân ca Quan họ #nghệ thuật truyền thống #trải nghiệm văn hóa #học sinh

