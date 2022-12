Chuỗi hệ thống Viện Thẩm Mỹ DIVA chính thức đạt gần 80 chi nhánh trên toàn quốc

Dù chỉ mới trải qua hành trình 6 năm hoạt động, quãng thời gian chưa quá dài nhưng chuỗi hệ thống Viện thẩm mỹ DIVA đã tạo dựng nên thương hiệu làm đẹp uy tín, chất lượng với gần 80 chi nhánh trên toàn quốc.

Viện thẩm mỹ DIVA được thành lập vào năm 2016, trực thuộc DVA GROUP - Tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực về Chăm sóc sức khỏe, Y tế, Xây dựng, Giáo dục, Đầu tư,... Được biết, hàng năm thương hiệu này đón nhận hơn 7 triệu lượt khách hàng đến làm đẹp và đã phát triển, mở rộng gần 80 chi nhánh trải dài khắp 40 tỉnh thành trên cả nước.

Điều này cho thấy tốc độ phát triển vượt bậc, đưa Viện thẩm mỹ DIVA chiếm lĩnh phần lớn thị trường làm đẹp tại Việt Nam. Theo tìm hiểu, suốt 6 năm hoạt động, Viện thẩm mỹ DIVA tiên phong xây dựng cơ sở làm đẹp đẳng cấp, đồng thời mang đến hơn 100 dịch vụ chất lượng cao nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

Cụ thể, các dịch vụ thẩm mỹ được phái đẹp hết mực săn đón tại đây như: phun thêu thẩm mỹ, trị mụn, nám - tàn nhang, sẹo rỗ, triệt lông, chăm sóc - điều trị da chuyên sâu, giảm mỡ, tắm trắng,... Đặc biệt, Viện thẩm mỹ DIVA đã ứng dụng nhiều công nghệ làm đẹp tiên tiến như Laser Iris, triệt lông Diode Laser, hủy mỡ đa tầng Lipo Theramax Plus, Plasma lạnh,… vào liệu trình điều trị, mang đến hiệu quả tối ưu khi thực hiện.

Thời gian gần đây, Viện thẩm mỹ DIVA còn đầu tư rất nhiều kinh phí để xây dựng lại cơ sở hạ tầng, nâng cấp diện mạo mới tại các chi nhánh. Ngoài ra, đơn vị còn chú trọng thiết kế không gian làm đẹp hiện đại nhưng ấm cúng, tạo cảm giác thư thái cho khách hàng như trở về chính ngôi nhà của mình.

Một điểm cộng lớn được ghi nhận ở thương hiệu này là chăm sóc khách hàng theo văn hóa “Phục vụ từ trái tim”, lấy sự hài lòng làm thước đo giá trị thương hiệu. Theo đó, đội ngũ nhân viên tại đây được đào tạo bài bản về cách đón tiếp, tư vấn cũng như giải đáp tận tình mọi thắc mắc của khách hàng.

Theo thông tin tìm hiểu, Viện thẩm mỹ DIVA hội tụ hơn 200 chuyên gia, y bác sĩ xuất thân từ những trường Đại học lớn trong và ngoài nước, am hiểu kiến thức chuyên môn, vững tay nghề trong điều trị. Do đó, các dịch vụ làm đẹp dù nhỏ nhất vẫn luôn được đề cao, đặt sự an toàn, sức khỏe của chị em lên hàng đầu.

Theo đánh giá từ khách hàng, dịch vụ làm đẹp tại Viện thẩm mỹ DIVA đều mang đến hiệu quả cao, không gây xâm lấn hay ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa, khách hàng rất hài lòng về cách phục vụ nhiệt tình, chu đáo, chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên tại đây. Chính vì vậy, Viện thẩm mỹ DIVA đã và đang để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khách hàng.

Sự phát triển mạnh mẽ của chuỗi hệ thống Viện thẩm mỹ DIVA cũng chính là lời khẳng định cho mong muốn được mang dịch vụ làm đẹp chất lượng, an toàn, hiệu quả với chi phí phải chăng đến gần hơn phái đẹp cả nước.

Trong tương lai, Viện thẩm mỹ DIVA hứa hẹn sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, cập nhật xu hướng thẩm mỹ, cải tiến dịch vụ, đội ngũ nhân lực,... nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu làm đẹp cho mọi đối tượng khách hàng.

Viện thẩm mỹ DIVA là thương hiệu trực thuộc DVA GROUP. Tập đoàn định hướng hoạt động trong các lĩnh vực về Thẩm mỹ, Y tế, Chăm sóc sức khỏe, Đầu tư, Xây dựng, Mỹ phẩm,...Tính đến thời điểm hiện tại Viện thẩm mỹ DIVA đã có gần 80 chi nhánh trên toàn quốc. Hotline đặt lịch & Tư vấn: 1900 2222 Email: info@vienthammydiva.vn Website: https://vienthammydiva.vn Thời gian làm việc: 8.00 - 20.00 (từ Thứ 2 - Chủ nhật)