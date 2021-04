Chung tay giảm tỉ lệ phá thai lứa tuổi vị thành niên, thanh niên

Ngày 24/4, tại Trường Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An), Tạp chí Thanh niên phối hợp với Tổ chức DKT tại Việt Nam, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Chương trình truyền thông sức khỏe sinh sản cho sinh viên có chủ đề "Hành trình SV - OK".

Trong chương trình, các chuyên gia về sức khỏe sinh sản đã trao đổi, tư vấn cho nhiều bạn trẻ về tình dục an toàn, các biện pháp tránh thai hiện đại. Các câu lạc bộ, đội, nhóm thi tuyên truyền về sức khỏe sinh sản theo hình thức sân khấu hóa do các bạn tự xây dựng ý tưởng.

Bên cạnh đó, chương trình đã phát bao cao su và thuốc tránh thai miễn phí cho sinh viên và người dân khu vực địa điểm diễn ra tổ chức; tặng áo 500 chiếc áo cho sinh viên.

Theo số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có gần 300 nghìn ca nạo hút thai, chủ yếu ở độ tuổi 15 – 19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên. Tỷ lệ phá thai trên 12 tuần tuổi chiếm tới gần 80%. Trong khi đó, theo số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, 20-30% các ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn và 60-70% là sinh viên, học sinh.

Ông Nguyễn Toàn Thắng – Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: Công tác tuyền truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, nhận thức và trách nhiệm của thanh niên về sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AID, nạo phá thai cần có kế hoạch hành động cụ thể với sự chung tay của nhiều ban ngành, tổ chức xã hội.

“Chúng ta cần có cách nhìn thực tế về lối sống của giới trẻ và xu thế phát triển của họ để có chương trình cụ thể nhằm tăng cường nhận thức về tình dục an toàn và ngừa thai hợp lý, tránh trình trạng mang thai ngoài ý muốn", ông Thắng nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, đại diện Tổ chức DKT International tại Việt Nam cho biết, DKT International đã có mặt tại Việt Nam trong suốt 28 năm qua. DKT luôn đã và đang có những hoạt động hỗ trợ hết sức ý nghĩa đối với công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và đặc biệt là các hoạt động nhằm giảm tỉ lệ giảm phá thai lứa tuổi vị thành niên, thanh niên tại Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục sứ mệnh đồng hành cùng các bạn sinh viên trong việc nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản; cung cấp các giải pháp phòng tránh thai và các bệnh lây qua đường tình dục an toàn và hiệu quả. Từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của các bạn, đúng như thông điệp của chương trình “SV – OK”, bà Oanh nói.