Chứng Khoán Yuanta Việt Nam tự hào được nhận giải thưởng HRAA 2023

Chứng khoán Yuanta Việt Nam đã chính thức được vinh danh và tự hào nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2023" (Best Companies to Work for in Asia 2023) từ tạp chí hàng đầu về nhân sự khu vực Châu Á - HR Asia.

Tạp chí HR Asia là một trong những tạp chí uy tín và đáng tin cậy hàng đầu trong lĩnh vực nhân sự tại khu vực Châu Á. Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" được xem là sự công nhận cao quý và uy tín cho các công ty đạt được tiêu chuẩn chất lượng và xuất sắc trong việc quản lý, xây dựng và phát triển nhân lực. Đây là một bước tiến đáng tự hào và là minh chứng cho sự cam kết không ngừng nghỉ của Chứng khoán Yuanta Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của công ty. Với sứ mệnh là cung cấp các giải pháp đầu tư và tư vấn tài chính hàng đầu, Yuanta Việt Nam luôn đặt con người là trọng tâm trong mọi hoạt động kinh doanh. Yuanta Việt Nam hiểu rằng nhân viên là tài sản quý giá nhất của công ty và đóng góp tích cực của họ là yếu tố quyết định đến sự thành công và bền vững của tập thể. Trải qua những năm phát triển không ngừng, Yuanta Việt Nam đã không chỉ là nơi làm việc xuất sắc, mà còn là ngôi nhà chung của những con người đam mê, tài năng và tận tâm. Yuanta Việt Nam đã không ngừng nỗ lực xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh và cống hiến, tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi nhân viên phát triển bản thân và nâng cao năng lực chuyên môn. Điều đáng tự hào nhất là tinh thần đồng đội mạnh mẽ và tương tác tích cực giữa các thành viên trong công ty. Yuanta Việt Nam luôn khuyến khích môi trường làm việc thân thiện và hỗ trợ, nơi mỗi ý kiến đều được lắng nghe và đề cao. Yuanta Việt Nam hiểu rằng sự đa dạng và sự khác biệt đóng góp rất lớn vào sự đổi mới và phát triển bền vững của công ty. Đạt được giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2023" không chỉ là thành quả của ban lãnh đạo Yuanta Việt Nam mà còn là sự ghi nhận và đánh giá cao từ phía toàn thể các nhân viên, đối tác và khách hàng. Yuanta Việt Nam tự hào và biết ơn về niềm tin và sự đồng hành của tất cả mọi người trong hành trình phát triển của mình. Yuanta Việt Nam cam kết tiếp tục nỗ lực và đổi mới để mang đến sự phát triển bền vững và thành công cho tất cả các bên liên quan. Đồng thời sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam và góp phần xây dựng một cộng đồng kinh tế mạnh mẽ, văn minh và bền vững. Trải qua những năm phát triển không ngừng, Yuanta Việt Nam đã không chỉ là nơi làm việc xuất sắc, mà còn là ngôi nhà chung của những con người đam mê, tài năng và tận tâm. Yuanta Việt Nam đã xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh và cống hiến, tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi nhân viên phát triển bản thân và nâng cao năng lực chuyên môn. Trên tinh thần đó, trong năm 2023, đội ngũ Yuanta Việt Nam đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu và phát triển hệ thống giao dịch chứng khoán YSflex - Tối ưu trải nghiệm đầu tư chứng khoán cho khách hàng: • Google Play: http://link.yuanta.vn/ysflex-android • App Store: http://link.yuanta.vn/ysflex-ios Ngoài ra, Chứng khoán Yuanta còn sở hữu một hệ sinh thái đa nền tảng các công cụ hỗ trợ đầu tư khác cho khách hàng như: YSinvest (nền tảng giao dịch trực tuyến tích hợp nhiều tính năng), YSradar (công cụ đánh giá và chọn lọc cổ phiếu), YSwealth (công cụ quản lý tài sản), YSuri (môi giới trực tuyến 24/7), YSlive (kênh livestream trên Facebook/Youtube cập nhật tin tức vĩ mô, phân tích cổ phiếu hàng ngày) và YSedu (khóa học chứng khoán miễn phí từ A-Z). Đây là những công cụ và dịch vụ đã giúp hàng ngàn nhà đầu tư nắm vững kiến thức và đạt được lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán nhanh chóng. Hãy đăng ký tài khoản và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay tại Chứng khoán Yuanta Việt Nam để tham gia khám phá và tận hưởng không gian đầu tư đầy hứa hẹn. Chi tiết liên hệ số điện thoại (+84) 28 3622 6868 (Ext: 1) hoặc truy cập Website: https://yuanta.com.vn/ . Với tinh thần cống hiến và sự đổi mới không ngừng, Yuanta Việt Nam tự tin rằng sẽ tiếp tục là một điểm đến hàng đầu cho môi trường làm việc tốt nhất không chỉ trong Châu Á mà còn trên toàn cầu trong tương lai. Theo dõi và ứng tuyển ngay tại https://yuanta.com.vn/co-hoi-nghe-nghiep để gia nhập môi trường làm việc lý tưởng dành cho bạn. P.V