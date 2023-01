Chứng khoán tưng bừng phiên tất niên

TPO - VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối năm ở ngưỡng 1.108 điểm, vượt đỉnh cũ 1.100 điểm, đánh dấu phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp. Từ đầu tháng đến nay, VN-Index đã tăng hơn 100 điểm.

Hôm nay (19/1) là ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 1, nhiều ý kiến lo ngại biến động khó lường xảy ra cuối phiên. Tuy nhiên, khả năng này đã không xảy ra. Phe "Long" thắng đậm khi VN-Index đã tăng hơn 100 điểm kể từ đầu năm.

Diễn biến tích cực của thị trường trong phiên ATC giúp VN-Index đóng cửa tăng hơn 10 điểm. Đóng góp tích cực nhất cho chỉ số là VCB, giá tăng 3,3%, và kéo VN-Index tăng tới 3,5 điểm. Nhóm dẫn dắt thị trường còn có BID, MSN, VIC, ACB, CTG, GVR, VJC, BVH, SSI.

Sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường, với 294 cổ phiếu tại HoSE tăng giá. Diễn biến tương tự cũng có tại rổ VN30, 18 mã tăng áp đảo 7 mã giảm. Nhóm tài chính lấy lại vai trò dẫn dắt thị trường, các mã ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm đồng loạt khởi sắc. Bộ đôi cổ phiếu nhóm chứng khoán SSI, VND vẫn hút dòng tiền, lần lượt giữ thanh khoản cao thứ 2,3 toàn sàn, với giá trị giao dịch trên dưới 500 tỷ đồng.

Mã thanh khoản cao nhất hôm nay là HPG, giao dịch tới 935 tỷ đồng, bỏ xa các đứng sau. Dù vậy, HPG lại là mã ảnh hưởng tiêu cực nhất tới thị trường, thị giá “bốc hơi” 2,5%.

Hôm nay, HPG vừa hé lộ kết quả kinh doanh quý 4, không mấy lạc quan. Quý cuối năm 2022, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu 26.000 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế âm gần 2.000 tỷ đồng, tiếp tục giảm so với quý 3 năm nay. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt hơn 8.400 tỷ đồng, chỉ bằng 24% so với năm 2021.

“Anh cả” HPG điều chỉnh, và đồng loạt các mã ngành thép cũng quay đầu: TLH, VGS, POM, TVN, SMC… Cùng với HPG, VHM, VPB, SAB, BCM, NVL, KBC, KDH, CTR, TMP lần lượt là những mã giao dịch tiêu cực nhất. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các mã này đến chỉ số chính là không lớn, 10 cổ phiếu chỉ kéo VN-Index đi lùi chưa tới 2 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng 9,8 điểm (0,89%) lên 1.108,08 điểm. HNX-Index tăng 2,14 điểm (0,98%) lên 219,87 điểm. UPCoM-Index tăng 0,44 điểm (0,6%) lên 73,98 điểm.

Thanh khoản thị trường khởi sắc, giá trị khớp lệnh HoSE lên hơn 10.500 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 800 tỷ đồng, tập trung vào SSI, VIC, CTG, VND, VCB…

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ nghỉ Tết Quý Mão 2023 từ thứ sáu ngày 20/1 (29 Tết) đến hết thứ năm ngày 26/1/2023 (mùng 5 Tết). Tổng cộng thời gian nghỉ là 7 ngày, bao gồm 2 ngày cuối tuần. Thị trường sẽ giao dịch bình thường trở lại từ thứ sáu, ngày 27/1 (mùng 6 Tết).