Chung kết Hoa hậu Thế giới 2024: Công bố top 4

TPO - Chung kết Hoa hậu Thế giới 2024 phát sóng lúc 21h ngày 9/3 trên kênh VTV9. Đại diện Việt Nam - Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã giành tấm vé vào thẳng top 40 sau khi chiến thắng thử thách Multimedia.

Cạnh tranh khốc liệt

Sau 20 ngày tranh tài tại Ấn Độ, Mai Phương và 112 thí sinh bước vào đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2024. Đêm thi được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV9 vào lúc 21h.

Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young và nhà làm phim người Ấn Độ - Karan Johar - đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại đêm chung kết. Trong khi đó, Á hậu Phương Anh và MC Thiên Vũ là 2 MC phiên dịch trực tiếp trong buổi tiếp sóng chung kết Hoa hậu Thế giới 2024 tại Việt Nam.

Ngày 8/3, ban tổ chức Hoa hậu Thế giới đã công bố format của đêm chung kết. Ban tổ chức sẽ lấy top 40 (bao gồm những người đẹp đã chiến thắng các giải thưởng phụ và những thí sinh được lựa chọn bởi giám khảo), sau đó là top 12 (mỗi châu lục sẽ chọn 2 thí sinh), top 8 (mỗi châu lục chọn 2 thí sinh), top 4 (mỗi châu lục 1 thí sinh), sau đó sẽ công bố danh hiệu Á hậu 1 và Hoa hậu.

Mai Phương vào top 40

Với việc thay đổi format, lựa chọn theo châu lục, khán giả cho rằng cuộc thi năm nay sẽ có sự cạnh tranh khắc nghiệt, đồng thời có nhiều bất ngờ xảy ra khi nhiều người đẹp tiềm năng nhưng không đủ suất ở khu vực của mình.

Hiện tại, ban tổ chức đã xác định được 13 người đẹp vào thẳng top 40 trong chung kết. Họ là những thí sinh giành chiến thắng ở các vòng thi phụ, bao gồm 5 người đẹp chiến thắng thử thách Head to Head là Botswana – Lesego Chombo, Anh - Jessica Gagen, Lebanon – Yasmina Zaytoun, Nigeria – Ada Eme, Zimbabwe – Nokutenda Marumbwa.

Bốn người đẹp chiến thắng ở giải Người đẹp Nhân ái mới được ban tổ chức công bố bao gồm Nepal - Priyanka Rani Joshi, Uganda – Hannah Tumukunde, Brazil – Leticía Frota, Ukraine – Sofia Shamia.

Bốn người đẹp khác vào thẳng top 40 là Croatia – Lucija Begić (thắng thử thách Người đẹp Thể thao), Martinique – Axelle René (thắng thử thách Người đẹp Thời trang), Tunisia – Imen Mehrzi (thắng Người đẹp Tài năng) và Việt Nam - Huỳnh Nguyễn Mai Phương (thắng thử thách Multimedia).

Năm nay, do thời lượng chung kết có hạn nên ban tổ chức đã quyết định cắt bỏ phần thi Dance of the World. Đây là phần thi đặc trưng được duy trì trong nhiều năm qua của cuộc thi. Tại phần thi này, các thí sinh thể hiện những điệu múa đặc trưng cho văn hóa của quốc gia mà mình đại diện.

Hoa hậu Thế giới 2019 người Jamaica Toni-Ann Singh là một trong những khách mời biểu diễn tại chung kết. Ngoài ra, đêm chung kết có màn biểu diễn của các thí sinh cũng như những ngôi sao âm nhạc của Ấn Độ.

Trước đêm chung kết, ban tổ chức hé lộ hình ảnh sân khấu của đêm thi quan trọng này nhưng không nhận được phản hồi tốt. Nhiều người nhận xét hội trường sân khấu có phần trần quá nhỏ và thấp, sẽ không tạo được cảm giác hoành tráng, lộng lẫy. Sân khấu năm nay sẽ có các khán đài kiểu hội nghị, giống phong cách của mùa thi Miss World 2018.

Năm nay ban tổ chức không bán vé xem chung kết mà chỉ có giấy mời. Trước đó có tin đồn rằng giá vé xem chung kết Hoa hậu Thế giới khoảng 300 USD, nhưng nhiều nguồn tin cho biết năm nay thiệp mời hoàn toàn miễn phí và khán giả không thể trả tiền để mua vé mời.

Với việc chọn top theo châu lục, nhiều người cho rằng đại diện Việt Nam - Huỳnh Nguyễn Mai Phương sẽ gặp nhiều khó khăn khi cô phải đương đầu với nhiều ứng viên nặng ký.

Mai Phương đã vào top 25 phần thi Head to Head Challenge và chiến thắng thử thách Multimedia, vào thẳng top 40. Tuy nhiên cơ hội đi tiếp vào top 12 của Mai Phương được đánh giá đầy khó khăn khi cạnh tranh theo châu lục.

Mai Phương được nhận xét là ứng viên nhiều tiềm năng với kỹ năng IELTS 8.0, khả năng giao tiếp và kết nối ấn tượng. Khán giả hy vọng Mai Phương có sự thể hiện tốt trong chung kết để gây bất ngờ.

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2021 là người đẹp Ba Lan - Karolina Bielawska. Cô là Hoa hậu Thế giới có nhiệm kỳ dài nhất lịch sử, kéo dài hơn 3 năm.

Thí sinh trình diễn váy dạ hội

Top 13 người đẹp được vào thẳng top 40

Công bố 27 thí sinh còn lại của top 40

Các thí sinh còn lại được gọi tên vào top 40 theo châu lục bao gồm: Belize, Canada, Cộng hoà Dominica, Peru, Puerto Rico, Trinidad & Tobago (châu Mỹ), Cameroon, Kenya, Madagascar, Mauritius, Slomalia, Nam Phi, Nam Sudan, Tanzania (châu Phi), Bỉ, Cộng hoà Czech, Pháp, Gibralta, Italia, Tây Ban Nha, Wales (châu Âu), Australia, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Thổ Nhĩ Kỳ (châu Á – Thái Bình Dương).

Công bố top 12

Ban tổ chức công bố top 12 theo châu lục bao gồm: Brazil, Cộng hoà Dominica, Trinidad & Tobago (châu Mỹ), Botswana, Mauritius, Uganda (châu Phi), Cộng hoà Czech, Anh, Tây Ban Nha (châu Âu), Australia, Ấn Độ, Lebanon.

Đại diện Việt Nam - Huỳnh Nguyễn Mai Phương dừng chân ở top 40 khiến khán giả tiếc nuối.

Công bố top 8

Ban tổ chức công bố top 8 theo châu lục: Brazil, Trinidad & Tobago (châu Mỹ), Botswana, Uganda (châu Phi), Cộng hoà Czech, Anh (châu Âu), Ấn Độ, Lebanon (châu Á – Thái Bình Dương).

Top 8 thi ứng xử

8 thí sinh chia theo châu lục lần lượt trả lời câu hỏi ứng xử từ ban giám khảo. Hai người đẹp khu vực châu Mỹ là Brazil và Trinidad & Tobago nhận được câu hỏi chung về trở ngại lớn nhất mà phụ nữ phải đối mặt ngày nay là gì.

Hai người đẹp khu vực châu Phi là Botswana và Uganda nhận được câu hỏi: “Nếu bạn thuyết phục mọi người tạo dựng một thói quen để thay đổi môi trường thì đó là gì?”.

Hai người đẹp khu vực châu Âu là Cộng hoà Czech và Anh nhận được câu hỏi về vấn đề chăm sóc sức khỏe phụ nữ mà họ đang quan tâm là gì. Trong khi đó, hai người đẹp của khu vực châu Á là Ấn Độ và Lebanon được đề nghị nêu một kiến nghị để giúp tiếng nói của phụ nữ trở nên quan trọng hơn trên mạng xã hội.