Chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam: Công bố Top 20

5 phút trước

Công bố Top 20

Á hậu Lona và Á hậu Ngọc Thảo cùng Top 50 thí sinh thể hiện bài đồng diễn bikini trên nền nhạc mashup Summer và We Got It.

Giải thưởng Best in swimsuit gọi tên thí sinh Bùi Lý Thiên Hương – SBD 208. Với chiến thắng này, Thiên Hương là thí sinh đầu tiên lọt Top 20 chung cuộc.