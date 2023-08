Chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023: Thí sinh nhảy múa, xoay 3 vòng khi diễn áo tắm

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

29 phút trước

Công bố top 20 thí sinh

Ban tổ chức công bố danh sách top 20 bao gồm: Nguyễn Thị Thu Hằng - SBD 174 - Hà Nội (Best in Swimsuit) Bùi Thị Thanh Thủy - SBD 011 - Phú Yên Dương Thị Hồng Vy - SBD 117 - TP.HCM Lê Thị Hồng Hạnh - SBD 314 - Thái Bình Phạm Liên Anh - SBD 082 - Hà Nội Bùi Thị Thục Hiền - SBD 164 - TP.HCM Trần Hồng Ngọc - SBD 120 - Long An Phạm Thị Hằng Nga - SBD 039 - Hà Nam Phùng Thị Thủy - SBD 532 - Hà Nội Nguyễn Thị Thùy Vi - SBD 116 - Trà Vinh Nguyễn Thị Diễm Quyên - SBD 101 - Quảng Nam Võ Quỳnh Thư - SBD 444 - Đắk Lắk Nguyễn Hồng Diễm - SBD 332 - Cao Bằng Phạm Thị Ánh Vương - SBD 010 - Bình Thuận Phạm Hoàng Kim Dung - SBD 079 - Đồng Nai Nguyễn Vĩnh Hà Phương - SBD 003 - TP.HCM (Best Introduction) Trương Quí Minh Nhàn - SBD 158 - Thừa Thiên Huế Lê Hoàng Phương - SBD 241 - Khánh Hòa Bùi Khánh Linh - SBD 388 - Bắc Giang Đặng Hoàng Tâm Như - SBD 211 - Thừa Thiên Huế