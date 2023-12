Chung kết Ca sĩ mặt nạ mùa 2: Kết quả dễ đoán, mùa giải mờ nhạt

TP - Chung kết Ca sĩ mặt nạ mùa 2 và đêm trao giải The masked singer Vietnam All-star concert 2023 diễn ra tối 16/12 tại TPHCM đã công bố danh tính ba mascot chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc không khiến khán giả bất ngờ.

Đêm trao giải The masked singer Vietnam All-star concert 2023 khép lại với danh tính thật của Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc và Ong Bây Bi. Voi Bản Đôn giành vị trí Quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2, đó chính là nam ca sĩ Anh Tú, Á quân Ong Bây Bi là nữ ca sĩ trẻ Orange, giải ba Cú Tây Bắc lộ diện là danh ca Lan Hương.

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của khán giả, bởi họ sớm đoán được gương mặt ẩn sau các lớp mặt nạ. Orange sở hữu giọng ca đặc biệt khiến khán giả dễ dàng đoán ra sau lớp mascot Ong Bây Bi. Orange cũng là giọng ca trẻ nhất trong Top 3 chung cuộc. Danh ca Hương Lan và ca sĩ Anh Tú cũng nằm trong sự dự đoán của nhiều khán giả.

Trước đó, danh tính của Voi Bản Đôn bị gây nhiễu khi người xem nhận định mascot này là Quốc Thiên, Đông Hùng, Minh Quân… Voi Bản Đôn giành quán quân được cho là hợp lý, ít gây tranh cãi bởi các tiết mục do anh thể hiện đều thành công, đặc biệt là bản hit Ngày mai người ta lấy chồng. Phần biểu diễn Ngày mai người ta lấy chồng trong chương trình thu về hơn 13 triệu lượt xem. Xuyên suốt chương trình nam ca sĩ cũng cho thấy hình ảnh khác lạ với ca khúc My everything kết hợp với nam rapper Ogenus. Màn trình diễn này cũng thu về lượng lớn lượt xem, lượt tương tác lớn trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok.

Vị trí á quân và giải ba cũng được đánh giá là hợp lý. Ong Bây Bi luôn thể hiện hình ảnh đa dạng từ ballad đến rap, thậm chí cô cũng tạo bất ngờ cho khán giả với khả năng sáng tác của mình. Orange cho biết, cô không có gì hối tiếc cả vì đã được trao nhiều cơ hội để “chơi” với âm nhạc và cống hiến hết mình.

Danh ca Lan Hương trong mascot Cú Tây Bắc cho khán giả thấy một giọng ca dày dặn, đầy kinh nghiệm của một nghệ sĩ gạo cội. Cú Tây Bắc đem đến những ca khúc chạm đến trái tim như Tình yêu màu nắng, Ngày xưa Hoàng Thị, liên khúc Buồn làm chi em ơi - Dang dở, Bèo dạt mây trôi - Người ơi người ở đừng về - Em tôi… Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của danh ca Lan Hương mang đến làn gió mới cho chương trình. Tuy nhiên, nhiều nhiều khán giả nhận định, nữ ca sĩ không “mới”, “đa dạng” được như các ca sĩ trẻ khác và nhiều khi chưa phù hợp với tiêu chí của chương trình.

“Ngay từ đầu đã biết là Anh Tú rồi”, “Giả bộ bất ngờ cho nhà sản xuất vui chứ gần như các mascot lộ danh tính hết rồi”, “Chương trình năm ngoái chung kết tôi không đoán ra được hai mascot O Sen và Lady Mây, nhưng năm nay ba người vào chung kết tôi đoán được hết nên không muốn xem nữa luôn”, “Mình đã đoán được các gương mặt sau mascot ngay từ vòng 2”... là một trong rất nhiều bình luận của khán giả sau khi đêm chung kết khép lại.

Ngoài kết quả dễ đoán, các tiết mục trong đêm trao giải không đủ hấp dẫn để níu chân người xem. Ở phần đầu, đêm nhạc tạo được sự thú vị với sự xuất hiện của các rapper như Pháp Kiều hay Ryder. Tuy nhiên, càng về cuối các khách mời không đem lại hiệu ứng tốt. Sự kết hợp giữa các mascot hai mùa Ca sĩ mặt nạ cũng không khiến đêm nhạc bùng nổ.

Trước đó, nhiều chuyên gia nhận định, Ca sĩ mặt nạ mùa 2 mờ nhạt. Phần lớn các giọng ca sớm lộ danh tính vì dễ đoán khiến sức hút không còn. Chưa kể các giọng hát ở mùa này không tạo được sự bùng nổ như mùa đầu, đặc biệt khó ai sánh được với ấn tượng Phượng Hoàng Lửa (diva Hà Trần) đã làm được ở mùa trước. Thể thức thi thay đổi cũng góp phần làm cho mùa giải năm nay tẻ nhạt hơn, bởi nhiều mascot phải lộ diện sớm hơn so với mùa trước. Sau thành công vang dội của mùa đầu tiên, Ca sĩ mặt nạ mùa 2 đuối sức, cho thấy sự tụt dốc quen thuộc của nhiều gameshow truyền hình Việt.