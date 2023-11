Chung kết Ca sĩ mặt nạ có đi vào vết xe đổ

TPO - Nhiều bất cập trong đêm concert "Ca sĩ mặt nạ" mùa hai khiến khán giả lo lắng sẽ đi vào vết xe đổ như mùa một. Đặc biệt, cách sắp xếp màn lộ diện của top ba chung cuộc gây tò mò.

The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ mùa 2 đang dần đến chặng cuối, 30 nghệ sĩ tham gia trình diễn là điều khiến người hâm mộ quan tâm.

Càng về cuối, chương trình tạo sức hút lớn hơn dù thời gian đầu bị chê kém nhiệt so với mùa một. Dù có sự khởi sắc, khán giả vẫn có nhiều điều để lo lắng cho đêm concert diễn ra ngày 16/12 tại TPHCM.

Concert Ca sĩ mặt nạ bị chê ôm đồm

Với số lượng 30 mascot, cả người mới lẫn người cũ, nhiều fan sợ rằng top ba không có đủ thời gian tỏa sáng, chia sẻ đầy đủ câu chuyện từng người. Để có thể biểu diễn hết 30 nghệ sĩ trong thời lượng cho phép, ban tổ chức cần sắp xếp khéo léo, tránh việc bị “cháy” kịch bản, ôm đồm quá nhiều khiến người xem mệt mỏi vì phải chờ đợi phần thông báo kết quả chung cuộc.

Một số khán giả cho rằng Ca sĩ mặt nạ cố tình nhồi nhét, không rút kinh nghiệm từ mùa một: “Sau màn nhồi nhét năm ngoái để cuối concert mới lột mặt nạ, tưởng năm nay chương trình sẽ rút kinh nghiệm. Sao lại tiếp tục có nước đi vào lòng đất thế này?”, “Năm ngoái Top 3 lột mặt nạ hơi trôi tụt, y như chạy giặc. Ai bị lột ở Top 4-5-6 còn lời hơn”, “Tôi thấy các mascot mùa này không được tôn trọng. Đã 19 mascot, còn mời thêm nhiều người. Vậy mấy mascot bị lột từ các vòng đầu chắc hát một bài rồi đi về. Chưa kể đến chuyện họ phải đợi 4-5 tiếng để chung vui với quán quân nữa cơ. Mắc mệt”…

Đêm concert mùa một có nhiều yếu điểm khiến khán giả ấn tượng xấu. Chương trình kéo dài thời gian sang ngày mới làm người xem uể oải chỉ để chờ xem trao giải, top ba chung cuộc lộ diện.

Việc sắp xếp chỗ ngồi thiếu hợp lý bị người xem phản ánh. Một số khán giả mua vé VVIP nhưng bị xếp ngồi vị trí xa sân khấu. Thậm chí có người đến muộn, không có ghế và phải đứng theo dõi chương trình.

Top ba chung cuộc có chịu thiệt?

Trong số những màn lột mặt nạ gây tiếng vang trong mùa hai có lẽ thuộc về Cừu Bông – Khởi My, Thỏ Xỏ Khuyên - Hoàng Dũng và Bố Gấu – Hoàng Hải.

Màn lộ diện của Khởi My được kỳ vọng tạo hiệu ứng tương tự trường hợp của Lương Bích Hữu, Thùy Chi mùa một, song không được bùng nổ như mong đợi. Dù thế so với nhiều mascot còn lại ở mùa hai, Cừu Bông vẫn nhận được sự quan tâm từ truyền thông sau 6 năm Khởi My ở ẩn.

Bị loại khỏi chương trình sớm hơn dự kiến, Bố Gấu Hoàng Hải khiến người hâm mộ tiếc nuối. Trước đó, không ít khán giả đã chắc nịch anh có mặt trong top ba chung cuộc. Gần một thập kỷ vắng bóng, giọng ca Sao mai điểm hẹn trở thành cơn sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Khán giả chờ đợi những màn trình diễn bùng nổ, để Hoàng Hải có nhiều cơ hội hơn được trưng trổ giọng hát nội lực của mình.

Những mascot này đều có sân khấu lộ diện mỗi tuần, không phải san sẻ sự chú ý. Chính vì thế, khán giả mong đợi nhiều hơn ở đêm concert, nơi top ba có nhiều hào quang hơn, không bị lấn lướt bởi những màn trình diễn của các mascot cũ và khách mời.

Bên cạnh đó, có ý kiến gợi ý ban tổ chức nên chú trọng khâu điều phối sân khấu giao lưu với top ba thật kỹ càng, mỗi người 15-20 phút là hợp lý, đủ để đảm bảo họ có được sự quan tâm nhất định từ công chúng vì công sức bỏ ra suốt thời gian qua.

“Nếu giữ kịch bản mùa một, top ba sẽ chịu thiệt bởi cuối concert mới được lộ diện, khi đó khán giả cũng hạ nhiệt” – khán giả bình luận. Trái lại, không ít người cho rằng ban tổ chức đang lo cho thời lượng 30 bài với 30 ca sĩ, rất khó để dành spotlight cho top ba. “Nói chung người lộ diện top bốn phần lộ diện sẽ có nhiều thời gian hơn top ba. Sau chương trình chỉ có quán quân mới là người được nhớ đến” – một tài khoản nêu quan điểm.

Một số gợi ý được chương trình đưa ra về khách mời sẽ xuất hiện trong đêm concert mùa hai gồm: Tí Nâu, Phượng Hoàng Lửa, O Sen, Lady Mây, Miêu Quý Tộc…

Đến thời điểm này, bốn mascot mùa hai chưa lộ diện là Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc, Ong Bây Bi, HippoHappy…