Chung cư Hà Nội thi nhau lập 'vùng xanh' bảo vệ cư dân giữa đại dịch COVID-19

Trong hình là “vùng xanh” ở chung cư Sunshine Riverside ở phường Phú Thượng (quận Tây Hồ). Được biết, phường Phú Thượng đã triển khai kế hoạch thực hiện chốt bảo vệ “vùng xanh an toàn”, phương án thực hiện “vùng xanh an toàn”; bản đăng ký thực hiện “Chung cư an toàn”, “Tổ dân phố an toàn”; bản cam kết tới từng hộ dân; lập 34 chốt trong đó có 25 khu chung cư “Xanh - An toàn”, giao Bí thư Chi bộ trực tiếp làm Chốt trưởng. (Ảnh: Ngọc Anh)