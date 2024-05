Chubb Life cập nhật giá đơn vị Quỹ Liên kết Đơn vị - Sản phẩm Kế hoạch Tài chính Chủ động

TPO - Sự việc trẻ mầm non 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của Trường mầm non Hồng Nhung 2 (Thái Bình) suốt 11 giờ đồng hồ khiến nhiều phụ huynh sốc, lo lắng. Bởi thực tế, năm nào ngành giáo dục cũng yêu cầu các nhà trường kiểm tra, rà soát quy trình xe đưa đón nhưng vẫn để xảy ra sự việc đáng tiếc.