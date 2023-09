Chưa ra mắt đã bị so sánh

TP - Thành công để lại ấn tượng trong lòng khán giả với bản truyền hình phát sóng hơn chục năm trước với tên gọi Đất phương Nam, phiên bản điện ảnh Đất rừng phương Nam ấn định ngày ra rạp 20/10. Ngay khi đoàn làm phim vừa công bố những thước phim đầu tiên của bản điện ảnh, không ít khán giả không hài lòng với cách dựng phim, xây dựng bối cảnh phim Đất rừng phương Nam.

Tranh cãi

Nhà sản xuất phim điện ảnh của Đất rừng phương Nam công bố video “nhá hàng” đầu tiên vào tháng 8. Video này hé lộ phần lớn bối cảnh phim. Bối cảnh lớn, hoành tráng là điều dễ nhận ra. Nhà sản xuất mang đến hình ảnh đầu tiên về xóm chợ nổi - một trong những phân đoạn ấn tượng, khắc họa không khí sinh hoạt tấp nập của người dân khu vực rừng tràm. Xung quanh đó là những hiệu buôn, tiệm ăn với biển hiệu vẽ tay hoài cổ. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận xét màu sắc, không khí phim còn xa lạ, chưa đủ chân thực so với bản truyền hình năm 1997.

Khán giả Trần Lê Thành (28 tuổi, Hà Nội) cho rằng, màu phim quá hiện đại, không mang lại cảm giác miền Tây xưa, khiến anh cảm thấy vô cùng lạ lẫm. “Màu phim quá tươi so với phiên bản truyền hình Đất phương Nam, còn kém cả Dòng máu anh hùng khi xưa”, anh Thành nêu. “Phần dựng cảnh và màu sắc phim sặc sỡ, giàu có so với bối cảnh lịch sử xưa cũ. Phim về đề tài cổ xưa cần các nhà làm phim có tay nghề sản xuất mới đem đến cho công chúng tác phẩm có chất lượng tốt”, khán giả Hoàng Mỹ Hạnh (24 tuổi, Hà Nội) cho biết.

Một số khán giả không hài lòng khi thời điểm đó, cuộc sống còn khó khăn, đáng lẽ người dân ai cũng phải lấm lem bùn đất, còn trong video giới thiệu quần áo ai cũng áo mới, không dính chút bụi. Trong những thước phim đầu tiên nhà sản xuất công bố, nhân vật An và Cò vốn là hai nhân vật chính nhưng lại được giới thiệu qua loa, thay vào đó nhân vật Út Lục Lâm - nhân vật đi lướt qua hành trình của An lại được giới thiệu kỹ hơn cả.

Nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Phong Việt cho rằng, video đầu tiên được công bố chỉ là lát cắt mà ê-kíp đưa ra, với mục đích lớn nhất là đưa hình ảnh sông nước miền Tây hiện lên trước mắt khán giả. Như vậy, nhà sản xuất bước đầu hoàn thành mục tiêu. Không khó hiểu khi video giới thiệu chưa cho khán giả những hình dung rõ ràng và chi tiết về câu chuyện hay nhân vật, bởi đó chưa phải bản trailer (đoạn phim giới thiệu chính thức).

“Trích đoạn nhà sản xuất vừa công bố đem lại cảm xúc về vùng sông nước, về cảnh mùa màng, đồng quê. Tâm lý so sánh của khán giả là dễ hiểu và tất yếu, bởi phiên bản truyền hình Đất phương Nam đã khắc ghi vào ký ức người xem”, anh Phong Việt nói.

Bộ phim đáng mong đợi nhất năm 2023

Ngôn ngữ điện ảnh và truyền hình có sự khác biệt, rất khó để cân đo đong đếm một cách chi ly. “Về màu sắc bối cảnh, ê-kíp có quá trình nhuộm màu cho phim, làm cảnh phim bớt hiện đại theo phản ánh của khán giả. Thành công của phim điện ảnh Đất rừng phương Nam vẫn là ẩn số, với nhiều điều đáng chờ đợi phía trước”, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt chia sẻ.

Đồng tình với những đánh giá của Nguyễn Phong Việt về phim điện ảnh Đất rừng phương Nam, đạo diễn, nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tuấn nhận định, chỉ qua những thước phim đầu tiên, có thể thấy rằng phim Đất rừng phương Nam được đầu tư và rất đáng chờ đợi. “Những so sánh phim điện ảnh với bản gốc phim truyền hình chỉ là những quan điểm cá nhân, còn đối với tôi đây là hai bộ phim khác nhau. Phim truyền hình thời nửa cuối thập niên 1990 có điều kiện sản xuất rất thiếu thốn, nếu so sánh với phim điện ảnh của năm 2023 e là không công bằng cho cả hai bộ phim”, anh Nguyễn Hữu Tuấn nêu.

Khó chiếm lĩnh doanh thu phòng vé Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng, tính giải trí trong thị trường điện ảnh Việt khá lớn, vì vậy Đất rừng phương Nam có lẽ thiếu một chút yếu tố giải trí để chinh phục khán giả. Câu chuyện có độ lùi về lịch sử, chỉ đơn giản kể về cậu bé đi tìm gia đình trong chiến tranh loạn lạc - công tâm mà nói chưa phải đề tài quá hấp dẫn, gay cấn. “Nhiều người cho rằng tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là bom tấn phim Việt sau Nhà bà Nữ và Lật mặt 6. Tuy nhiên, khó khăn của phim nằm ở thị hiếu khán giả. Khán giả trẻ đem lại phần lớn doanh thu phòng vé, song họ không có nhiều trải nghiệm, ký ức về những năm tháng chiến tranh. Vì vậy, không dễ để Đất rừng phương Nam tạo sức hút mạnh mẽ”, anh Nguyễn Phong Việt phân tích.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, phim điện ảnh Đất rừng phương Nam do đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - đạo diễn bản truyền hình - cố vấn nội dung . “Đất phương Nam là tác phẩm truyền hình của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - một đạo diễn với ngôn ngữ điện ảnh xuất chúng. Với một khán giả trẻ, bộ phim này có lẽ không hề dễ xem, dễ cảm nhận. Tôi khá nghi ngờ về những so sánh của khán giả bởi không rõ họ thật sự đã xem Đất phương Nam chưa. Việc so sánh của họ tưởng như là tôn vinh Đất phương Nam, nhưng thật ra là rất thiếu tôn trọng bộ phim cũng như đạo diễn tác phẩm này”, anh Nguyễn Hữu Tuấn cho biết.

Dàn diễn viên cũng là yếu tố khiến bộ phim trở nên đáng mong chờ, đặc biệt là nhân vật An. Người đảm nhận vai diễn quan trọng này là diễn viên nhí Hạo Khang. Ngay từ khi tạo hình của nhân vật An được công bố, nhiều người không khỏi bất ngờ khi góc nghiêng, kiểu tóc và biểu cảm trên gương mặt Hạo Khang có nhiều nét tương đồng với diễn viên Hùng Thuận - đóng phim truyền hình - lúc nhỏ.

Sự thay đổi của nhân vật thầy giáo Bảy cũng là một điểm nhấn của Đất rừng phương Nam. Từ một nhân vật thoáng qua trong tiểu thuyết Đất rừng phương Nam, nhân vật thầy giáo Bảy của Hứa Vĩ Văn được thay đổi thành thầy giáo của An trong trường Tây, trước khi cậu bé cùng mẹ đi chạy giặc và tìm cha. Đây là bước ngoặt đầu đời của An khi lần đầu hoà mình vào dòng chảy lịch sử.