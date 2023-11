Chùa Phước Thành Kiên Giang – Chốn bình yên để Phật tử tu tập và an dưỡng

Từ hàng ngàn năm trước, Phật giáo đã du nhập vào nước ta và có bước phát triển mạnh mẽ. Dù là Phật tử hay không thì người dân Việt Nam cũng một lòng kính ngưỡng với đạo Phật và mong muốn có một không gian tâm linh bình yên, tĩnh lặng để trở về tìm và lại chính mình. Để đáp ứng nhu cầu của đông đảo Phật tử và người dân khắp nơi nơi, chùa Phước Thành Kiên Giang được thành lập từ năm 2011. Hiện nay, chùa đang trong quá trình xây dựng lại với kiến trúc hoàn toàn mới.

Chùa Phước Thành – Lịch sử hình thành và phát triển

Chùa Phước Thành được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký quyết định thành lập vào ngày 26 tháng 7 năm 2011 do Đại Đức Thích Minh Chánh (thế danh: Châu Hớn Tuyền) làm Trưởng ban. Ngôi chùa tọa lạc trên một gò đất cao ráo, yên tĩnh tại địa chỉ số 113 ấp Vĩnh Thành A, xã Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Xung quanh chùa là con rạch Tà Niên xanh mướt với không gian tâm linh tĩnh lặng, mang lại cảm giác vô cùng an lạc, nhẹ nhàng cho bất cứ ai khi đặt chân đến đây.

Chắc hẳn ít người biết rằng, thời điểm trước năm 2000, khu vực tọa lạc của chùa Phước Thành bây giờ chính là một nhà máy xay lúa cũ. Với mong muốn có không gian để Phật tử sinh hoạt tôn giáo và đưa giáo lý đạo Phật đến với nhiều người dân hơn, sư Minh Chánh đã tận dụng những tòa nhà cũ của nhà máy xay lúa để làm chùa. Tuy nhiên sau 10 năm sử dụng, chùa đã xuống cấp nghiêm trọng và thường xuyên bị ngập nước. Bởi vậy, cuối năm 2021, Đại đức Thích Minh Chánh đã quyết định xây lại toàn bộ ngôi chùa với không gian kiến trúc hoàn toàn mới.

Không gian chùa mới được xây dựng sẽ bao gồm đầy đủ các khu vực chức năng như Chánh Điện, Tăng Xá, Nhà Ăn, Thư Viện, Khu Sinh Hoạt Chung, Bãi Đậu Xe, Nhà Vệ Sinh. Nhờ sự đóng góp nhiệt tình của quý Phật tử, quý mạnh thường quân và các nhà hảo tâm, hiện nay việc xây dựng chùa mới đã đi được một nửa chặng đường và đang trong quá trình hoàn thiện.

Chùa Phước Thành – Chốn bình yên để chữa lành Thân, Tâm, Trí

Mục đích xây dựng chùa Phước Thành là giúp Tăng chúng trong chùa có không gian để làm đạo và hành đạo. Song song với đó, chùa cũng được quy hoạch thành trung tâm giúp quý Phật có nơi bình yên để an dưỡng về thể chất và tinh thần. Tất cả cơ sở vật chất và hạ tầng được xây dựng nhằm phục vụ cho các chương trình an dưỡng giúp chữa lành Thân, Tâm, Trí. Phật tử khi đến nghỉ ngơi, an dưỡng tại chùa sẽ được các chuyên gia hướng dẫn để rèn luyện thể chất và tinh thần. Theo đó, Phật tử sẽ được hướng dẫn các bài tập thiền, Yoga và kết hợp chế độ ăn uống thuần chay một cách khoa học để nâng cao sức khỏe, tinh thần.

Chùa Phước Thành cũng là điểm đến của khách tham quan gần xa. Đến đây, du khách sẽ tìm được sự bình an, tĩnh lặng trong lòng thông qua các bài giảng Pháp, tu tập và thiền định. Không chỉ vậy, nhà chùa cũng thường tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa và các chương trình học tập Chánh pháp. Từ đó giúp du khách hiểu thêm về giáo lý đạo Phật và tìm thấy sự an lạc, sáng suốt trong tâm hồn, đồng thời hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, từ bi, hỉ xả.

Kiến trúc độc đáo, gần gũi với thiên nhiên

Bất cứ ai bước chân đến chùa Phước Thành đều cảm nhận được không gian yên tĩnh với phong cách kiến trúc vô cùng đẹp mắt và ấn tượng. Khác với các ngôi chùa truyền thống tại Việt Nam, chùa Phước Thành loại bỏ hoàn toàn các chi tiết phù điêu, hoa văn. Nhờ vậy, mang đến công trình kiến trúc tối giản, gần gũi với thiên nhiên và tối ưu chi phí thiết kế, thi công. Khuôn viên chùa rộng rãi thoáng mát, ngập tràn cây xanh mang đến cho quý Phật tử và du khách cảm giác thư thái, hòa mình vào sự tự tại. Đến với chùa Phước Thành Kiên Giang, mỗi người đều có thể khám phá bản thân và những ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống. Từ đó tìm thấy sự bình an và cân bằng trong cuộc sống.

Không chỉ là nơi thực hành tâm linh và chữa lành Thân Tâm Trí, chùa Phước Thành còn là cầu nối giữa người với người. Các chương trình từ thiện với sự tham gia, đóng góp của nhà chùa cùng với các nhà hảo tâm đã giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nhận được những món quà ý nghĩa.

Hiện nay, chùa Phước Thành vẫn đang được hoàn thiện những công đoạn tiếp theo. Một ngôi chùa khang trang, rộng rãi sắp được hoàn thành để sẵn sàng tiếp đón quý Phật tử gần xa về tu tập, an dưỡng. Việc cúng dường xây dựng chùa, cúng dường thỉnh tượng Bổn sư và làm từ thiện đều là cơ hội để quý Phật tử, nhà hảo tâm và mạnh thường quân tu phước, tư duyên, gieo duyên lành nơi cội nguồn Phật pháp. Đây là việc làm rất có ý nghĩa và được nhà chùa vô cùng trân quý.