Chưa nghiệm thu vẫn cho người dân vào ở chung cư: Công an có quyết định tạm đình chỉ hoạt động

TPO - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hoá) vừa có quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với hạng mục nhà chung cư ở phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá để thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định nêu rõ tạm đình chỉ hoạt động đối với hạng mục Nhà chung cư 20 tầng nằm trong Công trình nhà ở xã hội (ở phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá) do Công ty cổ phần xây dựng – phát triển nhà 379 làm chủ đầu tư. Thời gian đình chỉ hoạt động từ ngày 29/12/2022- 29/1/2023.

Lý do cơ quan công an có quyết định tạm đình chỉ hoạt động của nhà chung cư trên là căn cứ các quy định về phòng cháy chữa cháy và biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy chưa đảm bảo (lập ngày 20/12/2022) tại dự án này.

Liên quan đến dự án này, ngày 31/12/2022, nhiều cư dân mua căn hộ tại chung cư đã tập trung căng băng rôn với nội dung yêu cầu chủ đầu tư toà nhà là Công ty cổ phần xây dựng – phát triển nhà 379 bàn giao căn hộ đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký.

Theo phản ánh của các hộ dân, chủ đầu tư đã không bàn giao các căn hộ như đã thoả thuận trước đó. Đến thời điểm hiện nay việc bàn giao các căn hộ chậm so với cam kết, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân, khó khăn trong việc bố trí nơi ở. Các hộ dân đã có nhiều lần phản ánh tới chủ đầu tư để giải quyết việc chậm bàn giao nhà, tuy nhiên đến nay, các hộ dân vẫn chưa được chủ đầu tư giải quyết thoả đáng.

Về việc có nhiều hộ dân đã vào ở, sinh hoạt tại toà chung cư khi dự án chưa được nghiệm thu, đầu tháng 12/2022, UBND TP. Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà 379 thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, chưa cho người vào ở tại dự án khi chưa đảm bảo các quy định của pháp luật. Nếu xảy ra sự cố tại dự án, Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà 379 phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài ra, UBND TP. Thanh Hóa giao Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Đông Hương kiểm tra, xử lý vi phạm tại dự án nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, không để chủ đầu tư tự ý cho người vào ở tại dự án khi chưa đảm bảo các quy định của pháp luật và báo cáo Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa.

Trong khi cơ quan chức năng chưa kịp xử lý vi phạm thì ngày 28/12/2022, tại khu chung cư đã xảy ra sự cố chập cháy điện. Rất may, vụ chập cháy điện không gây thiệt hại về người.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, mặc dù chưa được nghiệm thu, chưa đảm bảo các điều kiện quy định về phòng cháy chữa cháy, nhưng tại toà chung cư 20 tầng của dự án này đã có nhiều hộ dân sinh sống.

Theo thiết kế, tòa nhà chung cư cao 20 tầng với hơn 500 căn hộ. Mỗi căn hộ có từ 2 – 3 phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng khách. Giá mỗi căn hộ dao động từ hơn 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng tùy diện tích, vị trí.