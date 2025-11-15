Chưa chính thức công chiếu, netizen đã công nhận đây là phim Việt đẹp nhất năm 2025

HHTO - Mỗi khung hình của phim Việt này đều được dàn dựng cầu kỳ chỉn chu, đẹp như một bức tranh khiến nhiều khán giả yêu điện ảnh phải chú ý.

Sau khi Liên Bỉnh Phát thắng giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” ở giải thưởng Kim Chung (Đài Loan, Trung Quốc), sự mong chờ của khán giả dành cho các tác phẩm sắp ra rạp của anh càng tăng cao. Từ giờ đến cuối năm, Liên Bỉnh Phát có Quán Kỳ Nam, Bẫy Tiền lần lượt công chiếu với hai vai diễn hoàn toàn đối lập.

Phim Quán Kỳ Nam cũng đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng của diễn viên Đỗ Thị Hải Yến sau một quãng dài ưu tiên cho gia đình. Chia sẻ về vai diễn Kỳ Nam có phần bí ẩn trong trailer, cô cho biết Quán Kỳ Nam là một thế giới vừa thực vừa mơ, nơi nhân vật sống giữa nỗi cô đơn và khát khao được yêu thương.

Liên Bỉnh Phát hóa chàng thơ trong phim mới

Trong Quán Kỳ Nam, Khang - nhân vật của Liên Bỉnh Phát là cư dân mới của một cư xá, được giới thiệu trong buổi họp tổ dân phố - một khung cảnh ấm cúng và đậm nét Việt Nam. Dễ dàng nhận thấy Khang nhanh chóng trở thành “mục tiêu” sáng giá trong mắt những cô gái độc thân ở đây. Nhưng Khang lại dành sự quan tâm đặc biệt cho Kỳ Nam (do diễn viên Đỗ Thị Hải Yến thủ vai), người phụ nữ lớn tuổi hơn làm nghề bán cơm tháng.

Màn tái xuất của Đỗ Thị Hải Yến - nữ chính phim Hollywood "Người Mỹ Trầm Lặng" khiến nhiều người trông đợi.

Không chỉ là chia sẻ những chuyện lặt vặt hàng ngày, giữa họ dần hình thành một sợi dây kết nối vô hình giữa những người tri kỉ. Khi anh chia sẻ mối bận tâm nếu dịch không tốt trong bản dịch mới thì mình “là đứa bất tài, chỉ được cái dựa hơi”, Kỳ Nam không vội khen ngợi anh để khỏa lấp nỗi lo lắng. Cô chỉ nhẹ nhàng khẳng định chỉ cần biết nghĩ như thế thì anh đã khác với nhiều người ngoài kia rồi. Một người tự trọng mới biết cách động viên một người tự trọng như thế nào, thay cho bao lời tâng bốc sáo rỗng.

Dẫu vậy, Khang và Kỳ Nam liệu có thể ở bên nhau bình yên? Có lẽ cái kết của hai người đã được dự báo trước trong những khung hình đầu tiên của trailer, khi họ đi ngang qua nhau trong con hẻm nhỏ, ngược lối về những miền ánh sáng khác nhau. Những lúc hiếm hoi họ có thể sóng đôi dường như chỉ ở trong căn bếp, không gian riêng của Kỳ Nam hay trong không khí lặng lẽ của Sài Gòn về đêm.

Mọi khung hình trong phim đều rất đẹp

Được quay bằng phim nhựa 35mm, từng khung hình của Quán Kỳ Nam như được ướp nắng vàng của Sài Gòn những năm 1980, khi mọi người loay hoay trong guồng quay của giao thời, bối rối giữa việc giữ lại những gì xưa cũ hay chạy theo cái mới lạ. Giữa cuộc sống gấp gáp ấy là từng nhịp lắng đọng và chậm rãi như cách Khang từ tốn chuyển ngữ cuốn sách Hoàng Tử Bé, lắng nghe một nốt nhạc xưa từ căn hộ kế bên, hoặc hít hà mùi hương bữa cơm nhà phảng phất từ căn bếp của Kỳ Nam.