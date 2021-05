Chủ tịch Vĩnh Phúc thông tin vụ 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, lực lượng công an địa phương đã điều tra, phát hiện 52 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: “Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can; tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án”.

Sáng 5/5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức buổi thông tin với báo chí về tình hình dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết, tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, trong đó có 2 vấn đề quan trọng: Thứ nhất là tạm gác lại tất cả công việc chưa cần thiết, tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, thời gian cho chống dịch đảm bảo an toàn, sức khỏe của người dân. Đây là quan điểm chỉ đạo từ Ban thường vụ tới tất cả cơ quan ban ngành. Thứ hai là duy trì chế độ trực từng huyện, từng xã, trong từng cơ quan 24/24. 100% ban chỉ đạo các cấp không được phép tắt máy, không rời khỏi địa phương, trừ các trường hợp cần thiết được sự đồng ý của trưởng ban chỉ đạo. "Để làm sao người dân muốn tìm ai cần phải có", ông Thành khẳng định. Ông Thành yêu cầu ngành y tế trong hôm nay (5/5), phải có máy xét nghiệm để tăng công suất xét nghiệm gấp 5 lần, bảo đảm xét nghiệm xong 100% trường hợp F1. Cùng với đó, nâng quy mô giường tại các khu cách ly tập trung cấp huyện lên gấp 3 lần; chuẩn bị cơ sở vật chất của bệnh viện dã chiến để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Ông Thành cũng chỉ định, ủy quyền cho chủ tịch UBND cấp huyện ký các quyết định thành lập khu cách ly, trường hợp cách ly tập trung; đồng thời, yêu cầu các sở, ngành liên quan chuẩn bị nguồn kinh phí bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Tăng công suất các khu cách ly lên ít nhất gấp 3 lần. Xây dựng cơ sở riêng cho tỉnh để cách ly tự nguyện đối với người nước ngoài. Không tổ chức cách ly ở cấp huyện bởi liên quan đến đối ngoại, ngôn ngữ, suất ăn... Mở rộng điều tra vụ đưa người Trung Quốc vào tỉnh Về vụ việc phát hiện hàng loạt người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tỉnh, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: "Những người này mới vào tỉnh từ ngày 2/5, 3/5, ngay sau đó đã bị phát hiện". Ông Thành cho biết, tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an rà soát toàn bộ các trường hợp người nước ngoài trên địa bàn. Trong 3 ngày nghỉ, công an đã điều tra phát hiện 52 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Chính quyền địa phương đã yêu cầu có biện pháp cứng rắn đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép. "Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong đường dây đưa người Trung Quốc trái phép vào Việt Nam. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án", ông Thành thông tin. UBND tỉnh đã giao Sở Y tế khẩn trương tham mưu nâng công suất xét nghiệm COVID-19, từ việc lấy mẫu, xét nghiệm, tối thiểu gấp 5 lần hiện tại. "Càng xét nghiệm sớm thì càng truy vết, chặn đứng dịch bệnh nhanh", ông Thành cho biết. Về kinh phí, tỉnh sẽ cân đối, bố trí đủ cho các ngành, địa phương, đơn vị phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch, gồm cả xe chuyên dùng. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu, đề xuất hoàn thiện ngay hồ sơ, thủ tục, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo HĐND, UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trần Hoàng