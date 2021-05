Chủ tịch Vĩnh Phúc thông tin vụ 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, lực lượng công an địa phương đã điều tra, phát hiện 52 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: “Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can; tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án”.