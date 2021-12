Chủ tịch TPHCM nói về đề xuất cho học sinh lớp 1 đến trường

TPO - Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, trước mắt TPHCM chỉ thí điểm cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường từ ngày 13/12 tới, riêng học sinh lớp 1 thì thành phố sẽ bàn thêm.

Chiều 7/12, trao đổi ngắn với báo chí bên hành lang phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết trước mắt, TPHCM sẽ thí điểm học trực tiếp đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 từ ngày 13/12 tới. “Đối với lớp 1, thành phố sẽ bàn thêm", ông Mãi nhấn mạnh.

Trước đó vào sáng cùng ngày, bên lề kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khoá X, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên cho biết ngay trong sáng 7/12, lãnh đạo TPHCM đã hội ý và xem xét trì hoãn cho học sinh lớp 1 đi học lại sau khi có nhiều ý kiến của các phụ huynh lo lắng, không đồng tình cho con đến trường như kế hoạch của UBND TPHCM.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, khi thực hiện khảo sát ý kiến, nhiều phụ huynh không đồng ý cho con em đến trường. Ông cho rằng TPHCM không cần gượng ép. Các gia đình không yên tâm cho con đến trường thì thành phố phải tôn trọng ý kiến phụ huynh.

"Sáng nay tôi đã hội ý với lãnh đạo thành phố và có ý kiến cần trì hoãn kế hoạch này lại, không ai bắt buộc mình phải thực hiện. Tình hình đang diễn biến không như mong muốn thì nên trì hoãn lại", ông Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định tuy thành phố đã có kế hoạch nhưng cần căn cứ theo tình hình và diễn biến của dịch bệnh để có quyết định phù hợp và không cứng nhắc.

“Cần nhìn thấy sự không yên tâm của phụ huynh. Cho đi học mà không quản lý chặt thì phụ huynh có tâm trạng lo lắng. Mình chưa tiêm vắc xin cho các cháu lớp 1 nên phụ huynh lo lắng là đúng”, ông Nên khẳng định.

Theo kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn của UBND TPHCM. Việc thí điểm tổ chức dạy và học trực tiếp được thực hiện theo 2 giai đoạn.

Theo đó, trong giai đoạn 1 (từ ngày 13 đến 25/12), TPHCM áp dụng dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 1, 9, 12. Riêng huyện Cần Giờ, trường mầm non Thạnh An, trường Tiểu học Thạnh An, trường THCS Thạnh An sẽ tổ chức dạy học trực tiếp ở tất cả khối lớp từ ngày 13/12.

Giai đoạn 2, TPHCM sẽ tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 2 tuần dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Căn cứ kết quả đạt được sau 2 tuần đầu tiên, thành phố sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục, mở rộng đối tượng hoặc dạy học trực tiếp trên toàn thành phố từ ngày 3/1/2022.

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM về việc cho con em đi học trực tiếp theo chủ trương thí điểm mở cửa trường học của UBND TPHCM thì chỉ có gần 29% phụ huynh đồng thuận.