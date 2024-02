Chủ tịch TPHCM: Cuối năm 2025 các hoạt động hành chính phải thực hiện trên nền tảng số

TPO - Đây là việc mới, khó nên còn nhiều vướng mắc cần tập trung tháo gỡ. Do đó, TPHCM phải phát hiện ra các vấn đề đó và tháo gỡ trong phạm vi của mình và đề xuất đối với cơ quan thẩm quyền để tiếp tục tháo gỡ và thực hiện.

Chiều 20/2, phát biểu tại hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06); Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TPHCM nhìn nhận, 2 năm qua thành phố đã thực hiện đạt được một khối lượng công việc rất lớn, mang lại rất nhiều kết quả và có nhiều đóng góp trực tiếp, tích cực cho sự phát triển, quản lý xã hội của thành phố và đây là một trong những điều kiện nền tảng hỗ trợ trực tiếp cho CĐS quốc gia, CĐS các địa phương.

Ông Mãi khẳng định kết quả triển khai Đề án 06 trên địa bàn thành phố đã có đóng góp tích cực không chỉ triển khai các mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ của Trung ương mà từ thực tiễn của thành phố cũng đóng góp ngược trở lại cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ này.

Theo ông Mãi, do đây là việc mới, khó nên còn nhiều vướng mắc cần tập trung tháo gỡ. Do đó, TPHCM phải phát hiện ra các vấn đề đó và tháo gỡ trong phạm vi của mình và đề xuất đối với cơ quan thẩm quyền để tiếp tục tháo gỡ và thực hiện.

Về vấn đề CĐS chung của TPHCM, ông Mãi cho rằng trước hết, năm 2024 thành phố xác định chủ đề thực hiện hiệu quả CĐS và Nghị quyết 98 nên CĐS đối với TPHCM là trung tâm trong năm nay.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết, qua 2 năm thực hiện, nhiều ứng dụng được đưa vào hoạt động ở các lĩnh vực đời sống như: y tế, giáo dục, tư pháp, công an… Trong đó thành phố đã đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, người dân được tích hợp đủ giấy tờ để đảm bảo hoạt động trên môi trường mạng được thuận lợi, nhanh chóng. “Tuy nhiên vẫn còn có điểm nghẽn trong quá trình thực hiện, bởi đây là việc chưa từng có tiền lệ”, ông Tài nói.

Gắn với Đề án 06, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu phải bám sát kế hoạch chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa việc thực hiện đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ, trước hết là phải sớm ban hành kế hoạch CĐS TPHCM năm 2024 ngay trong tháng 2 này. Tiếp đó là tập trung đánh giá hiện trạng, lên kế hoạch và tiến hành đầu tư hạ tầng, các trang thiết bị để phục vụ cho CĐS...



Liên quan đến số hóa, ông Mãi cho rằng xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung của thành phố theo chiến lược dữ liệu của thành phố và phải kết nối với dữ liệu quốc gia, phải phát huy CSDL dân cư của Đề án 06, phát triển và khai thác nó để tạo ra giá trị.

“Cốt lõi của việc này là từng sở ngành, từng địa bàn có trách nhiệm cập nhật, làm sạch và làm sống dữ liệu và đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu”, ông Mãi nêu rõ và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp để đề xuất triển khai.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng yêu cầu triển khai vận hành ứng dụng dùng chung thống nhất trên nền tảng Đề án 06. Ông Mãi đề nghị Sở TT&TT chủ trì cùng các sở ngành chuyên môn xác định các ứng dụng dùng chung thống nhất trên toàn thành phố, trước hết tập trung cho giải quyết thủ tục hành chính, phát huy kết quả của Đề án 06.

Ông cũng giao các đơn vị liên quan thống nhất đến cuối năm 2025 các hoạt động của nền hành chính TPHCM phải được thực hiện trên nền tảng số. “Ngay từ bây giờ phải có sự tập trung cao trong phát triển các dịch vụ công; triển khai app công dân – công cụ giao tiếp giữa chính quyền và người dân; triển khai nền tảng quản trị thực thi gắn với sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính”, Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý.

Đối với vấn đề kinh phí, chính sách, ông Mãi cho rằng đầu tiên là đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất, còn trang thiết bị thì thành phố đã sẵn sàng kinh phí.

Thứ hai là hoàn thiện CSDL, phát triển dữ liệu để khai thác dữ liệu. Trước mắt có thể đề xuất ngân sách thành phố hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp làm việc này, nhưng sau này khi đã khai thác được dữ liệu rồi thì sẽ lấy kinh phí dữ liệu để phát triển.

“Đề nghị Công an thành phố có đề xuất, có thể là hỗ trợ tiền xăng xe cho lực lượng tham gia thu thập, hoàn thiện, làm sạch dữ liệu”, ông Mãi nói.

Về vấn đề phí cho những dịch vụ hành chính công trực tuyến, ông Mãi cho biết hiện nay thành phố đang thực hiện giảm 50% và đang làm hồ sơ trình HĐND TPHCM để tiến hành miễn phí.