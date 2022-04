Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và đồng phạm đối diện mức án nào?

TPO - Lý giải về nguyên nhân chi phí xuất, nhập khẩu chưa thể kéo giảm, ông Đào Duy Tám - Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho rằng, ngoài nguyên nhân do giá xăng dầu tăng, dịch bệnh… còn do chồng chéo trong quản lý, văn bản ban hành chưa sát thực tế; doanh nghiệp (DN) chưa tận dụng hết lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do.