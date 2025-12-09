Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

TPO - Sáng 9/12, tại TPHCM, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (10/12/1945-10/12/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam dự buổi lễ.

Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Chủ tịch nước Lương Cường duyệt Đội danh dự tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngô Tùng

Cách đây 80 năm, ngày 10/12/1945, tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), Hội nghị Xứ ủy Nam bộ đã quyết định thành lập các khu 7, 8, 9.

Từ đó, ngày 10/12 hằng năm trở thành ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7. Ngay từ khi mới ra đời, LLVT Quân khu đã đoàn kết, tự lực, tự cường, anh dũng khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, vừa chiến đấu vừa xây dựng, đã nhanh chóng phát triển, trưởng thành và giành nhiều chiến công vang dội.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 7 không ngừng giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ", lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng tiến công, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”.

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, LLVT Quân khu 7 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chuơng Quân công hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Quân khu có 718 lượt đơn vị và 423 cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 17.684 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhiều đơn vị trong Quân khu cùng hàng vạn cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ta và nước bạn Lào, Campuchia. Nhiều đồng chí trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội, làm rạng ngời truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu.