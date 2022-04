Chủ tịch nước khen ngợi 2 tấm gương dũng cảm cứu nhiều người bị đuối nước

TPO - Ngày 11/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi trung úy Thái Ngô Hiếu và anh Nguyễn Đức Chính vì đã có hành động dũng cảm, cứu được nhiều người đang bị đuối nước trong 2 ngày (9-10/4) vừa qua.

Chủ tịch nước bày tỏ xúc động và cảm ơn trung úy Thái Ngô Hiếu, với tinh thần dũng cảm của người chiến sĩ Công an nhân dân đã gắng hết sức mình cứu 4 thanh niên, từ 19-23 tuổi bị đuối nước tại bãi tắm thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sáng 10/4.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm đối với bản thân, chỉ với một suy nghĩ là phải nhanh chóng cứu người của anh Nguyễn Đức Chính khi anh nhảy từ cầu Thịnh Long ở độ cao khoảng 30m xuống sông Ninh Cơ để cứu một nữ sinh lớp 8 đang chới với giữa dòng nước, đưa vào bờ an toàn chiều ngày 9/4.

Đây thực sự là những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, cao cả được nhân dân cảm phục, trân trọng. Những tấm gương quên mình vì tính mạng của người bị nạn này trong cộng đồng cần được kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và tỉnh Nam Định được đề nghị có hình thức tuyên dương, khen thưởng xứng đáng Trung úy Thái Ngô Hiếu và anh Nguyễn Đức Chính; qua đó nhân lên những tấm gương dũng cảm cứu người, để mỗi ngày sẽ có thêm nhiều hành động đẹp, việc làm thiết thực và những tấm gương sáng góp phần tích cực xây dựng cuộc sống bình yên.

Theo thông tin báo chí phản ánh, sáng ngày 10/4, một nhóm thanh niên tắm biển gần bãi tắm ở xã Phước Tỉnh thì bất ngờ xảy ra tình trạng đuối nước tập thể. Lúc đó, trung úy Thái Ngô Hiếu đang cùng gia đình nghỉ lễ tại bãi tắm gần đó nghe tiếng kêu cứu liền chạy tới khu vực có người bị nạn rồi lao xuống biển tìm kiếm và kéo được nhiều nạn nhân lên bờ.

Phát hiện một số nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh, tay chân tím tái, anh Hiếu đã tiến hành sơ cứu ban đầu, hô hấp nhân tạo, bóp tim ngoài lồng ngực cứu sống được các nạn nhân này. Khi nghe tin còn 1 nạn nhân dưới biển, Trung úy Hiếu phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Bà Rịa-Vũng Tàu tìm kiếm. Tuy nhiên, nạn nhân này đã không qua khỏi.

Trước đó, chiều 9/4, một nữ sinh lớp 8 do buồn chuyện gia đình nên đã nhảy cầu Thịnh Long ở Nam Định. Nhiều người phát hiện vụ việc đã hô hào cứu nữ sinh. Ngay lập tức anh Nguyễn Đức Chính đã dũng cảm nhảy từ cây cầu cao 30 m so với mặt nước xuống, bơi lại gần và kéo nạn nhân vào bờ an toàn. Người dân quay clip sự việc, đưa lên mạng xã hội. Hành động dũng cảm của trung uý Hiếu và anh Chính nhận được “mưa” lời khen tặng, bình luận.