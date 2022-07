‘Chủ tịch Khang’ Mai Nguyên: Khổ khi đóng chủ tịch tỉnh, ‘đói lả’ không thoại nổi

TPO - NSƯT Trịnh Mai Nguyên trở lại màn ảnh nhỏ sau vai chủ tịch Khang “Hương vị tình thân”. Anh giãi bày với Tiền Phong, vai chủ tịch tỉnh mới toanh trong “Đấu trí” là vai khó ở nhiều lẽ.

Ông Đoàn Phát (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) là chủ tịch tỉnh Đông Bình trong phim chính luận Đấu trí do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng thực hiện. Ông là người hãnh tiến, ham quyền lực, từng vài lần chỉ đạo cơ quan điều tra PC03 của tỉnh nhà cân nhắc trong đánh án không để ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của tỉnh. Sự can thiệp gây không ít khó khăn cho những chiến sĩ công an trong quá trình phá án.

Nếu vai chủ tịch Khang (Hương vị tình thân) thuộc dòng phim tâm lý gia đình, cảnh phim sinh hoạt là chính thì vai chủ tịch tỉnh Đoàn Phát trong phim chính luận rất khác. Thay vì khai thác tâm lý người cha, người chồng, người con trong đại gia đình, NSƯT Trịnh Mai Nguyên phải đấu trí bởi mọi tâm lý, suy nghĩ của nhân vật được dồn cho những việc lớn, quyết định của vị chủ tịch này ảnh hưởng tới hàng triệu người.

“Vai Chủ tịch Khang đã khó, vai chủ tịch tỉnh này còn khó hơn. Tôi có ít phân đoạn được va đập mà chủ yếu ngồi trong phòng. Phần lớn các cảnh quay là ở các cuộc họp, cuộc gặp mặt. Khó khăn lắm mới có được một cảnh đạp xe ngoài công viên. Ấy thế nhưng lại là cuộc gặp với Hoàng Đức (Vĩnh Xương)-Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thành Đông”, NSƯT Trịnh Mai Nguyên nói.

Điều đó không phải thách thức lớn nhất đối với anh. Phim chính luận luôn khiến diễn viên khổ sở vì thuộc thoại, trong Đấu trí thì NSƯT Trịnh Mai Nguyên không ngoại lệ. Một loạt nghệ sĩ tên tuổi như NSND Trung Anh hay diễn viên trẻ hơn như Thanh Sơn, Xuân Phúc... cũng nếm mùi khổ đau.

“Khi làm phim này diễn viên rất đau đầu để nhớ từ chuyên môn. Ở những phim tâm lý gia đình chủ yếu là cảnh sinh hoạt như đời thực, lời thoại gần gũi. Trong Đấu trí thì khác hẳn, tôi và anh Vĩnh Xương có cảnh quay tối. Hôm ấy quay tới 7h tối mà chúng tôi không thể nói được nữa, không thể nhớ nổi thoại”, Trịnh Mai Nguyên kể. Nghệ sĩ Vĩnh Xương nói vui cả hai “đói lả” tới mức không thoại nổi, một phần vì lời thoại quá khó nhớ.

Khán giả trẻ sau này biết tới NSƯT Trịnh Mai Nguyên nhiều hơn nhờ Hương vị tình thân, bởi trước đó anh ít nhận lời làm phim. Đấu trí vừa hay là dự án phim đình đám của VTV, cũng là sự thách thức làm nghề đối với nghệ sĩ khi đảm nhận vai khó và khô khan. Những dạng vai này càng đòi hỏi bản lĩnh nghề nghiệp và sự tích lũy kinh nghiệm đủ dày của nghệ sĩ.