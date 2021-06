Chủ tịch Hà Nội: Chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, tổ chức tốt kỳ thi lớp 10 và kiểm soát tốt tình hình để chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của dịch liên quan đến đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống người dân.

Nguy cơ còn cao

Sáng 10/6, Hà Nội họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo từ ngày 3/6 đến nay, Hà Nội ghi nhận 15 ca mắc mới. Đáng chú ý là chùm ca bệnh tại Đông Anh với 7 ca mắc trong cộng đồng. Những người liên quan tới chùm ca bệnh đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, nguy cơ dịch COVID-19 tại cộng đồng ở huyện Đông Anh cao do một số ca mắc là người bán hàng nên có nhiều người liên quan, trên địa bàn lại có nhiều doanh nghiệp.

Ngoài ra, tình hình dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh dù đã có xu hướng được kiểm soát nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ.

Thời gian tới, thành phố Hà Nội có thể tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới, đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát những người về từ vùng có dịch, nhất là những người liên quan đến chùm ca bệnh tại huyện Đông Anh, yêu cầu khai báo y tế và theo dõi sức khỏe.

Sở Y tế tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại những khu vực có nguy cơ; đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Chuẩn bị kỳ thi lớp 10 đảm bảo an toàn

Về công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (diễn ra vào ngày 12 và 13/6), theo báo cáo của Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&Đt Hà Nội Phạm Văn Đại, kỳ thi có 93.363 thí sinh đăng ký dự thi. Sở đã thành lập 184 điểm thi với 3.988 phòng thi; điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã được chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức diễn tập công tác coi thi vào lớp 10, đặt ra nhiều tình huống giả định để kiểm soát tốt mọi diễn biến, lưu ý đến việc tổ chức phân luồng đón thí sinh vào và ra khỏi điểm thi bảo đảm giãn cách, không tập trung đông người. Từ nay tới trước 16h ngày 11/6, các trường trung học cơ sở hoàn thành việc tổ chức cho thí sinh học quy chế thi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng đề nghị, các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm; bảo đảm an toàn cao nhất, đúng đối tượng cho công tác tiêm vắc xin.

Về kỳ thi lớp 10, ông Dũng đề nghị các Trưởng ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh các quận, huyện, thị xã, Trưởng điểm thi rà soát công việc bảo đảm an toàn, đầy đủ, không để sót việc và không để lúng túng, bị động; diễn tập tại 184 điểm thi; xây dựng kịch bản chi tiết, phân luồng đón thí sinh từ lúc đón thí sinh vào điểm thi đến khi thí sinh rời điểm thi; thông tin rộng rãi về phương án này cho phụ huynh; giám thị phải có mặt sớm để đón thí sinh; lường trước tình huống diễn tập với thực tế để có phương án xử lý.

Chủ động đảm bảo vắc xin cho nhân dân

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh ghi nhận, biểu dương tâm thế, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và các nhiệm vụ khác của thành phố bảo đảm an toàn. Theo ông Chu Ngọc Anh, trong mọi tình huống, các đơn vị, địa phương không được lơ là, chủ quan, mất bình tĩnh.

Các đơn vị, địa phương phải bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố để vận dụng linh hoạt, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, tổ chức tốt kỳ thi lớp 10 và kiểm soát tốt tình hình để chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của dịch liên quan đến đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống người dân, ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn cho nhân dân; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp và sự vào cuộc, đồng lòng của nhân dân.

Về kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thành phố đề nghị các đơn vị phải ứng trực 24/24/7, sẵn sàng kích hoạt tất cả các biện pháp bao vây, khoanh vùng, xử lý khi có tình huống phát sinh; chủ động kiểm soát tình hình nếu có sự cố tại bất kỳ điểm thi nào.

Đối với Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị Sở Y tế và các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn tuyệt đối tại tất cả các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh; tăng cường xét nghiệm sàng lọc tại những nơi có nguy cơ; ưu tiên xét nghiệm sàng lọc cho lực lượng cán bộ coi thi tại 10 địa bàn, gồm: Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Mê Linh, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thường Tín.

Sau kỳ thi lớp 10, từ thứ 2 tuần tới (14/6), các đơn vị cần tập trung cao độ cho việc tiêm vắc xin. Thành phố đã chủ động bảo đảm vắc xin cho nhân dân Thủ đô.

Nhấn mạnh yêu cầu không được lơ là, ông Chu Ngọc Anh đề nghị các đơn vị chủ động sàng lọc các nguy cơ. Khu công nghiệp, khu chế xuất vẫn là nơi vẫn có nhiều nguy cơ, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường theo dõi, bám sát tình hình và quản lý chặt chẽ cán bộ, công nhân trong các doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành để theo dõi tình hình của dịch.

Theo nhận định của Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh, hiện tại, các công việc triển khai kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội đã được triển khai đúng tiến độ. Chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi. Các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục kiểm tra tại các địa phương về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi, các đơn vị cần hiện thực hóa, tiên lượng chủ động xử lý các tình huống phát sinh, tổng duyệt phương án diễn tập vào ngày mai (11/6); gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức kỳ thi nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối ở mọi khâu.

Liên quan đến những điều chỉnh của kỳ thi lớp 10 để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, theo Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh, thành phố đã nghiên cứu rất bài bản, trân trọng ý kiến nhân dân và nhận được sự đồng thuận. Với tinh thần chung sức, cộng đồng trách nhiệm của hệ thống chính trị từ thành phố đến các địa phương, phụ huynh học sinh hoàn toàn yên tâm về công tác bảo đảm an toàn cho kỳ thi này.