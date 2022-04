Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo làm rõ vụ 3 người trong một gia đình tử vong tại nhà

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị có liên quan điều tra, làm rõ vụ 3 người trong gia đình tử vong xảy ra trên địa bàn thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

Ngày 7/4, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ông Huỳnh Quốc Việt – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn hoả tốc gửi Công an tỉnh, UBND huyện Phú Tân yêu cầu tiếp tục xác minh, làm rõ vụ 3 người tử vong tại nhà xảy ra trên địa bàn thị trấn Cái Đôi Vàm và báo cáo về UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu UBND huyện Phú Tân giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời cho gia đình an táng các nạn nhân để sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 5/4, ông Trần Văn Hường (62 tuổi, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm) từ vuông tôm về nhà thì phát hiện bà Nguyễn Ngọc X. (58 tuổi, vợ ông Hường), chị Trần Thị Mộng T. (33 tuổi, con ông Hường) và cháu Phan Mạnh T. (cháu ngoại ông Hường) tử vong. Thi thể các nạn nhân nằm trên vũng máu sau nhà.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân. Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Bước đầu, Công an tỉnh Cà Mau xác định, nghi can sát hại ba người trong một gia đình là N.H.L. (33 tuổi, người sống chung như vợ chồng với chị T.). Nghi can L. có dấu hiệu tự sát, được cơ quan chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu dưới sự giám sát chặt chẽ.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau thông tin: “Khả năng cứu sống người này rất cao. Do người này cắt đứt thanh khí quản nên phải đặt máy thở, chưa thể tiếp xúc nói chuyện với người này được”.