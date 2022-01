Chủ nhật Đỏ - Phao cứu sinh quý giá cho người bệnh

TPO - TS. BS Bạch Quốc Khánh Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã khẳng định Chủ nhật Đỏ là phao cứu sinh quý giá cho người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán bởi tình trạng thiếu máu dịp này thường xuyên diễn ra trong nhiều năm có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Phát biểu tại buổi họp báo khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022, TS. BS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã gửi lời tri ân tới ban tổ chức chương trình và các nhà tài trợ đồng hành.

TS. BS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cho biết: Trung bình mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận 30.000 đơn vị máu. Với số lượng đấy mới cung cấp đủ cho người bệnh. Trong khoảng thời gian gần Tết Nguyên đán, bệnh viện thường chỉ cần 25.000 đến 28.000 đơn vị máu. Tuy nhiên, với các lịch hiến máu đã có, chúng tôi vẫn còn thiếu 15.000 đơn vị máu và 2.000 đơn vị tiểu cầu, chưa kể tình trạng mất cân đối giữa các nhóm máu cũng có thể xảy ra (thiếu máu nhóm O, nhóm A).

Chủ nhật Đỏ là phao cứu sinh quý giá cho người bệnh. Chương trình được tổ chức chủ động trước dịp Tết để đề phòng tình trạng thiếu máu. Việc này rất cần thiết bởi trong tình hình dịch bệnh thế này, chương trình hiến máu của các bệnh viện, các địa phương có thể hoãn bất cứ khi nào bùng dịch.

Với sự nỗ lực tích cực vận động hiến máu khắp các địa phương, chương trình Chủ nhật Đỏ giúp bệnh viện đảm bảo lượng máu cần thiết đến tháng 2.

Về công tác tổ chức Chủ nhật Đỏ, TS. BS Bạch Quốc Khánh cho biết: Bệnh viện đã nghiêm túc thực hiện việc đảm bảo an toàn trong công tác hiến máu đảm bảo quy tắc 3A bao gồm: Đảm bảo an toàn cho người hiến máu; Đảm bảo cho nhân viên thực hiện hiến máu; Đảm bảo an toàn cho người nhận máu.

Bên cạnh việc chia nhỏ các địa điểm, còn kéo dài thời gian tiếp nhận hiến máu ở cùng 1 địa điểm, tức là tại 1 địa điểm sẽ kéo dài ra 2 ngày để giãn cách số người đến hiến máu. Ngoài ra các nhân viên thường xuyên test PCR để đảm bảo an toàn cho đơn vị tổ chức hiến máu. Đôi khi cũng test bất ngờ không theo dịp nào. Bệnh viện đã tiêm bổ sung mũi 3 cho toàn bộ nhân viên để đảm bảo phòng dịch an toàn.

TS.BS Bạch Quốc Khánh bày tỏ: "Thay mặt bệnh nhân, cán bộ, viên chức của viện cảm ơn báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã luôn đồng hành với viện trong suốt nhiều năm qua, nhất là những dịp khan hiếm máu. Đồng thời cảm ơn các đơn vị, địa phương tham gia hưởng ứng Chủ nhật Đỏ và các chương trình hiến máu trải dài trong cả năm".

Theo TS.BS Bạch Quốc Khánh, truyền thông kết hợp với ngành y tế tổ chức các chương trình để lan tỏa phong trào hiến máu trong cộng đồng. Trong những thời điểm dịch bệnh bùng phát, thông tin tình trạng khan hiếm máu được chia sẻ trên truyền thông thì ngay lập tức nhiều người đã đến hiến máu.

TS.BS Bạch Quốc Khánh bày tỏ mong muốn các đơn vị, cộng đồng tiếp tục tham gia Chủ nhật Đỏ để có đủ máu trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Những năm gần đây, chương trình Chủ nhật Đỏ đều thu hút 40 tỉnh/thành phố tham gia tổ chức và tiếp nhận được trung bình 45.000 - 50.000 đơn vị máu mỗi năm. Chủ nhật Đỏ năm nay nhận được sự quan tâm của các bộ, ban, ngành, đặc biệt sự vào cuộc của hơn 40 tỉnh/thành phố, dự kiến tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu. Dù chưa chính thức khai mạc, nhưng từ tháng 11 năm 2021 đến nay, các điểm hiến máu của Chủ nhật Đỏ tại 14 địa phương đã tiếp nhận gần 9.000 đơn vị máu. Trong điều kiện dịch bệnh khó khăn, Ban tổ chức chương trình hướng đến mục tiêu đạt được tổng số đơn vị máu như hàng năm, và cố gắng vượt qua nếu có thể.