Chủ dự án bất động sản tỷ USD báo lỗ khủng, nợ sốc

TPO - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) - chủ đầu tư một dự án bất động sản tỷ USD ở TPHCM - vừa hé lộ bức tranh kinh doanh với số lỗ khủng cùng khoản nợ phải trả cao ngất ngưởng.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) - một doanh nghiệp chưa đại chúng - vừa phải thực hiện công bố thông tin sơ bộ về tình hình tài chính năm 2022 sau khi phát hành trái phiếu.

Theo đó, kết thúc năm 2022, SDI Corp đã phải "ngậm" khoản lỗ sau thuế lên tới 3.096 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần số lỗ năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu là -413,51%.

Với mức lỗ khủng như trên, vốn chủ sở hữu của công ty tính đến cuối năm 2022 chỉ còn 748,8 tỷ đồng. Trong khi đầu năm vẫn còn là 3.691 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cũng lên tới 128,7 lần, tương ứng tổng nợ phải trả vào khoảng 96.000 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu tính đến cuối 2022 của SDI là 8,78 lần, tương đương 6.567 tỷ đồng, có thời gian đáo hạn vào cuối năm 2024.

SDI Corp từng gây sự chú ý trên thị trường với vai trò chủ đầu tư dự án Sài Gòn Bình An - một siêu án có số vốn hàng tỷ USD, tổng diện tích hơn 117,4 ha thuộc phường An Phú, TP. Thủ Đức.

Trước đây, Sài Gòn Bình An là dự án của Him Lam Group và từng được thế chấp tại Sacombank với giá trị định giá lên tới 19.500 tỷ đồng. Đến đầu năm 2020, Vạn Thịnh Phát Group - tập đoàn địa ốc lớn ở TP.HCM được cho là đã thay thế Him Lam Group.

Liên quan đến dự án này, năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại TP.HCM. Trong đó, nhiều vấn đề sai phạm tại dự án Sài Gòn Bình An đã được nhắc tới.