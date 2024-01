Chồng tháo bánh xe, vợ tưởng trộm báo công an, hàng xóm đăng lên mạng kêu gọi 'cảnh giác'

Ô tô bị hỏng, chủ xe gọi thợ đến tháo bánh đi sửa. Người vợ không biết tưởng bị trộm nên báo công an. Hàng xóm không kiểm chứng đã đăng "vụ trộm" lên mạng để người dân "cảnh giác".

Trước đó, trưa 15/1, tài khoản TikTok "T.L" đăng tải clip dài 44 giây về việc một ô tô bị mất 2 bánh sau kèm nội dung "Bà con cảnh giác, khi thấy người lạ thực hiện hành vi này".

Chủ tài khoản TikTok còn bình luận: "Cuối năm rồi bà con cảnh giác nè, 11 giờ trưa ăn trộm hiên ngang tháo bánh xe ngay đoạn ngã tư Tố Hữu - Cao Xuân Huy".

Clip đăng tải đã thu hút hơn 1.000 lượt xem, hàng chục lượt thích và bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Việc này cũng gây hoang mang, bức xúc trong dư luận về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương làm rõ.

Làm việc với chủ nhân chiếc xe trên, công an được biết do xe bị hỏng lốp nên người này đã gọi thợ đến tháo bánh đem đi sửa. Tuy nhiên, vợ người này không biết, tưởng là bị trộm nên đã báo với tổ trưởng dân phố và công an phường.

Lúc này ông N.T.L - chủ tài khoản TikTok "T.L", hàng xóm của chủ xe - khi nghe tổ trưởng dân phố hỏi có biết ai tháo bánh xe không thì cho biết có thấy một người lạ mặt đến tháo bánh xe ra, kiểm tra camera thì cũng thấy hình ảnh như vậy.

Chỉ với lượng thông tin ít ỏi, ông L. đã nóng vội, đăng tải clip lên TikTok cá nhân kèm những lời bình luận thiếu căn cứ. Ngay sau khi biết rõ sự thật, ông L đã gỡ nội dung clip nêu trên.

Làm việc với cơ quan công an, ông L đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý hành vi đăng tải clip thiếu kiểm chứng, sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của ông N.T.L.