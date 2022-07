Chồng đâm vợ nhiều nhát vì 'cấm' đi làm xa bất thành

TPO - Yêu cầu vợ không đi làm xa nhưng bất thành, người chồng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ và ngực của vợ. Vụ án này được tòa xét xử trực tuyến.

Ngày 21/7, TAND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người.

Đây là vụ án đầu tiên được xét xử trực tuyến tại hai điểm cầu; điểm cầu trung tâm trụ tại sở TAND tỉnh Đắk Nông điểm cầu tại trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông. Tại phiên tòa xét xử trực tuyến, các cơ quan tiến hành tố tụng triển khai đầy đủ các thủ tục của một phiên tòa theo quy định.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, do nhiều lần yêu cầu vợ không đi làm xa nhưng bất thành, ngày 4/2/2022, Lý Văn Sanh (38 tuổi, trú xã Đắk Will, huyện Cư Jút) dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ và ngực của vợ- chị Vy Thị Lý (32 tuổi). Do chị Lý chống cự quyết liệt, đồng thời thấy vết thương của vợ chảy nhiều máu nên Sanh dừng tay.

Sau đó, chị Lý được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời. Còn Sanh đến cơ quan công an đầu thú, nộp lại con dao và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào tính chất của vụ án, hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lý Văn Sanh 13 năm tù về tội giết người.