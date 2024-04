Chơi lớn như VinFast: Sở hữu ngay ô tô điện từ 5,2 triệu/tháng, rẻ hơn thuê xe

Với lãi suất từ 5%, trả gốc và lãi hàng tháng cố định chỉ từ 5,2 triệu đồng, hoàn toàn quẳng gánh lo về rủi ro tài chính trong 8 năm, chính sách trả góp mua ô tô điện của VinFast được đánh giá là tốt nhất thị trường hiện nay. Giới quan sát nhận định, chưa bao giờ người Việt sở hữu một chiếc xe ô tô điện thông minh lại dễ dàng đến thế.

Trút bỏ “gánh lo” tài chính khi mua ô tô trả góp

Trả góp là hình thức thanh toán mua ô tô phổ biến ở các nước phát triển phương Tây và đang trở thành xu hướng mới tại thị trường Việt Nam. Lợi ích của việc mua xe trả góp là khách hàng có thể tiết kiệm khoản vốn ban đầu, để sử dụng cho mục đích đầu tư sinh lời khác. Tuy vậy, rủi ro khi vay tiêu dùng là khoản phải trả (lãi và gốc) hàng tháng cùng biến động lãi suất, có thể lên tới 10% - 15%, tạo áp lực tài chính lớn lên khách hàng.

Xóa bỏ mọi nỗi lo của khách hàng, đầu tháng 3/2024 VinFast công bố chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam” lần 2, với chính sách ưu đãi mua xe điện tốt chưa từng có trên thị trường.

Cụ thể, toàn bộ khách hàng mua xe điện VinFast được áp dụng gói ưu đãi mua xe trả góp "3 nhất" gồm: thời hạn cho vay dài nhất - tối đa 8 năm; giá trị vay cao nhất – lên tới 80% giá xe và lãi suất hấp dẫn nhất. Tất cả chi phí hỗ trợ lãi suất và rủi ro phát sinh trong suốt 8 năm sẽ do VinFast hỗ trợ, bao gồm cả phần chênh lệch nếu lãi suất thả nổi của ngân hàng cao hơn các mức trên.

Theo tính toán, với “xe điện quốc dân” VF 5 Plus có giá niêm yết hiện tại kèm pin là 548 triệu đồng, khách hàng chỉ cần trả trước 30% giá xe, tương đương khoảng 164,4 triệu đồng. Tiếp đó, mức tiền trả gốc và lãi chỉ khoảng 5,2 triệu đồng/tháng.

“Chỉ cần 5,2 triệu/tháng đã có xe điện VF 5 Plus, sẵn pin, sạc, đi lại thuận tiện, xe hiện đại thông minh. Mức chi trả này thậm chí còn rẻ hơn khithuê xe hoặcđi xe dịch vụ, sau khi trả góp xong chiếc xe là của mình”, anh Trần Tuấn Anh, nhân viên văn phòng tại Hà Nội nói. Anh Tuấn Anh thừa nhận trước đó chưa bao giờ nghĩ có thể sớm sở hữu ô tô. Tuy nhiên, chính sách trả góp của VinFast là cơ hội lý tưởng để anh hiện thực hóa mong muốn đã ấp ủ từ lâu này.

Anh Nguyễn Hữu Minh (Hà Nội), hiện làm việc trong ngành tín dụng, cho biết, ngay sau khi hãng công bố thông tin gói ưu đãi, anh đã quyết định đổi từ chiếc VinFast Fadil sang ô tô điện VF 6 Plus: “Nhân cơ hội ưu đãi quá có lợi, tôi đổi xe luôn, tính ra mỗi tháng chỉ phải trả 8,1 triệu, đấy là chưa tính khoản 5% được giảm cho khách hàng đã sở hữu xe xăng VinFast”, anh Minh chia sẻ. Anh cho rằng số tiền trả góp thấp sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến chi tiêu hiện tại của gia đình, trong khi chất lượng sống được cải thiện hơn rõ rệt.

Thương hiệu Việt chung tay cùng người dùng kiến tạo những giá trị tương lai

Ngoài chi phí ban đầu thấp, tiền gốc và lãi trả hàng tháng phải trả ít, xe điện VinFast còn được lòng người dùng khi các chi phí từ nhiên liệu, sửa chữa bảo dưỡng chỉ rẻ bằng 1/2 so với xe xăng cùng phân khúc.

“VF 8 tôi sử dụng trung bình khoảng 600 đồng/km (mua pin), còn các xe SUV hạng D tốn không dưới 2.000 đồng/km. Trong khi nếu so về thông số, VF 8 có sức mạnh động cơ gấp đôi so với phân khúc”, anh Thái Hoà (TP.HCM) cho biết sẽ mua thêm một chiếc VF 5 Plus cho vợ vì chi phí sử dụng rất tiết kiệm.

Đây cũng là một trong những lý do hàng đầu thúc đẩy người dùng lựa chọn các mẫu xe điện VinFast để thay thế xe xăng. Với ưu đãi hấp dẫn từ VinFast, các chuyên gia trong ngành xe dự đoán làn sóng mua ô tô điện sẽ tăng mạnh hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là từ 1/1/2024, phí trước bạ đối với các dòng xe xăng, dầu truyền thống đã tăng trở lại ở mức cũ từ 10 - 12%, khiến chi phí lăn bánh các dòng xe chạy bằng xăng, dầu tăng mạnh.

Với khả năng tiếp cận dễ dàng, việc lựa chọn xe không phát thải với nhiều khách hàng cũng là hiện thực hóa mong muốn chung tay bảo vệ môi trường. Ngoài ra, với mỗi xe ô tô điện bán ra, VinFast sẽ đóng góp 1 triệu đồng vào Quỹ Vì Tương Lai Xanh của Tập đoàn Vingroup để triển khai các hoạt động vì môi trường. Công bố của hãng cho hay, ước tính với mỗi km di chuyển bằng xe điện, người dùng sẽ góp phần giảm 0,166 kg CO2 thải ra môi trường.

Đó là lý do giới chuyên gia đánh giá cao ý nghĩa của chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” lần 2 của VinFast. Như phân tích của TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, việc lựa chọn xe điện đồng nghĩa mỗi người đang ủng hộ lợi ích căn bản của các thế hệ sau, đó là một môi trường trong lành.

Xa hơn, ông tin tưởng từ sự chung tay của mỗi người dân, Việt Nam sẽ sớm có một thương hiệu tầm cỡ, vừa giúp lan tỏa giá trị cho quốc gia, vừa mang lại sự thay đổi lớn cho nhiều thế hệ tương lai.

Với chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” lần thứ 2, ngoài các ưu đãi về tài chính, khách hàng đã mua 1 trong 3 dòng xe xăng VinFast cũng sẽ được tri ân gói bảo dưỡng trị giá lên tới 5 triệu đồng trong thời hạn 3 năm và được giảm ngay 5% giá mua xe điện VinFast bất kỳ. Khách hàng lựa chọn trả thẳng sẽ được giảm 4% vào giá bán lẻ niêm yết sau khi đã trừ đi các ưu đãi/khuyến mãi khác (nếu có). Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể tham khảo website https://vinfastauto.com hoặc liên hệ tổng đài CSKH 1900 23 23 89.